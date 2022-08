Julien Watrin en Anne Zagré nemen deel aan Memorial Van Damme in Brussel

Julien Watrin en Anne Zagré zijn toegevoegd aan de deelnemerslijst van de 46e editie van de Memorial Van Damme, die op 2 september plaatsvindt in het Koning Boudewijnstadion.

Op de 400 meter horden zal Belgisch recordhouder Watrin het tijdens de Memorial opnemen tegen de Fransman Wilfried Happio, die eerder deze zomer vierde werd op het WK in het Amerikaanse Eugene. Ook de nummers 5 en 6 van dat WK, de Amerikaan Rosser en de Jamaicaan Hyde, lopen op de Memorial.

Eerder werd de deelname van de regerende wereldkampioen Alison dos Santos al bekendgemaakt.

Na olympisch vicekampioene Kendra Harrison krijgt de 100 m horden ook Anne Zagré, nog steeds in het bezit van het Belgisch record, aan de start, net als olympisch kampioene Jasmine Camacho Quinn en vicewereldkampioene Britany Anderson.

Watrin en Zagré zijn momenteel nog aan zet op het EK in München. Met een nieuw Belgisch record plaatste Watrin zich voor de finale van de 400 m horden, die vanavond op het programma staat. Ook Zagré komt dit weekend nog in actie in Beieren.