Jens Schuermans baalt na EK mountainbike: "Dit is een gemiste kans"

Jens Schuermans nestelde zich na een moeizame start in de achtervolgende groep, na de ongenaakbare Tom Pidcock. Hij bleef lang in de running voor de medailles, maar moest in de slotronde de rol lossen en finishte als zesde.

"Het had net zo goed een medaille kunnen zijn. In de laatste twee ronden waren we met zes renners voor de laatste twee medailles. Ik voelde me echt wel goed. Ik wist dat het op deze ronde heel belangrijk was om heel goed geplaatst te zijn."

Voor Schuermans liep het evenwel fout in de laatste ronde ."Ik zat in vierde positie bij het aangaan van de laatste helling en toen kwam een concurrent op een plek waar ik het niet meer had verwacht. Die kwam me voorbij en ik verloor de focus een beetje. Opeens was ik drie plekken kwijt en dat heeft mij een medaille of toch zeker het gevecht voor de medailles gekost."



"Ik zat echt wel goed geplaatst, maar toen gingen die twee concurrenten me bergop voorbij. Daardoor verloor ik de aansluiting. Ik ben echt wel ontgoocheld, want het zat er zeker wel in vandaag."