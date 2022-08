Is Nafi Thiam de grootste Belgische sportvrouw aller tijden? "Zeker de meest complete"

In minder dan één jaar tijd is Nafi Thiam erin geslaagd om zowel olympisch, wereld- als Europees kampioene te worden op de zevenkamp. "Sinds de Spelen van Rio, in 2016, heerst ze soeverein", stelt atletiekverslaggever Maarten Vangramberen vast.

"Ze heeft in de voorbije 6 jaar maar één wedstrijd verloren en dat was op het WK in Doha, in 2019. Toen kon ze door een blessure aan haar elleboog niet voluit gaan."

Op haar 28e lijkt Thiam de hele wereld al veroverd te hebben. Wat rest er nu nog? "Ze kan in Parijs een derde olympische titel behalen, wat uniek zou zijn. En er is ook het Europese record van Carolina Klüft (7032 punten, Thiams record is 7013). Dat moet ze zeker aankunnen, al moet ze dat dan eens aanvallen op een meeting zoals Götzis."

"Het wereldrecord (7291 punten) lijkt wat te hoog gegrepen, al gelooft haar coach Roger Lespagnard daar wél heel hard in."