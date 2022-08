Hans Van Alphen: "We vinden het heel gewoon dat Nafi Thiam wint, maar dat is het niet"

Met 6.628 punten scoorde Nafi Thiam, die vandaag 28 kaarsjes mag uitblazen, haar laagste puntenaantal op een groot toernooi sinds het EK van 2014, toen ze brons veroverde. "Maar ze doet wel wat we van haar verwachten: winnen", stelt Hans Van Alphen vast. "Het verspringen en speerwerpen waren misschien wat ondermaats, waardoor haar puntentotaal ook iets minder was dan we gedacht hadden. Maar wat boeit het: ze is Europees kampioene, voor de 2e keer, na ook al 2 wereldtitels en 2 olympische titels. Ik denk dat haar doelstelling dus wel bereikt is." Na een heel sterke start leek de kaap van de 7.000 punten of misschien zelfs een Europees record (7.032 punten) er nochtans even in te zitten. "Maar op een kampioenschap is het sowieso moeilijk om records te breken. Dat gebeurt meestal op andere wedstrijden, niet op EK's of WK's", weet Van Alphen.

Het zijn 7 disciplines en de dag dat je in alle 7 top bent, die maak je misschien maar één keer in je leven mee, als je geluk hebt.

"Ik heb wel het gevoel dat het speerwerpen bij Nafi wat minder regelmatig is. In de zevenkamp is het ook snel gebeurd. Het zijn 7 disciplines en de dag dat je in alle 7 top bent, die maak je misschien maar één keer in je leven mee, als je geluk hebt."

"Op kampioenschappen is het tijdschema meestal niet zo gunstig, terwijl in wedstrijden als Götzis of Talence alles elkaar mooi opvolgt. Die wedstrijden zijn specifiek gemaakt voor meerkampers, zodat ze optimaal kunnen presteren."

"Als Nafi top is, is er weinig aan te doen"

Door het ontbreken van Katarina Johnson-Thompson, die na het WK en de Commonwealth Games paste voor het EK, en het uitvallen van Anouk Vetter werd Nafi Thiam misschien ook minder tot het uiterste gedreven.

"Dat zijn inderdaad de twee grootste concurrentes, maar laten we eerlijk zijn: als Nafi Thiam top is, is er eigenlijk weinig aan te doen. In België hebben we dit nog nooit meegemaakt. Daar kunnen we alleen maar van genieten en hopen dat ze er nog een paar jaar bij doet."



"Wat Nafi doet, is heel straf. Wij vinden het intussen heel gewoon dat ze wint, maar dat is het niet. De zevenkamp is een lastige discipline en er kan altijd eens een jaar tussen zitten dat je geblesseerd bent, maar zelfs met wat kleine blessures links en rechts staat Nafi altijd snel weer op het hoogste niveau."

"Ik reken er wel op dat ze over 2 jaar in Parijs nog eens voor olympisch goud gaat. En wat daarna? Ze heeft wel het potentieel om in het hoogspringen het Belgisch record van Tia Hellebaut (2,05m) aan te vallen, maar de vraag is hoeveel zin ze daarin heeft?"

"Hoogspringen lijkt me voor Thiam een logische en interessante piste, maar het is moeilijk om in haar hoofd te kijken. Ik denk dat ze het zeker zou kunnen."