Muurklimster Chloé Caulier ziet niveau stijgen: "Wil me in 2023 plaatsen voor OS 2024"

"Er wordt heel professioneel gewerkt. De deelnemers kennen hun concurrenten door en door. Videoanalyse is daarbij belangrijk. Hier in München zie je dat alle finalisten de kwaliteiten hebben om een podium te halen. Details beslissen de wedstrijden."

"De sport is enorm geëvolueerd en het niveau is fel verbeterd. En het blijft maar verbeteren", legde Chloé Caulier uit na haar finale in de combinatie. "Dat heeft alles te maken met het feit dat de sport sinds de Olympische Spelen in Tokio vorig jaar olympisch is geworden."

Caulier heeft één groot doel in 2023. "In 2023 is er het WK in Bern, maar zijn er ook de kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen. Dat wordt heel belangrijk. Daar wil ik klaar voor zijn."



In Tokio was muurklimmen er voor het eerst bij en werden er medailles verdeeld in een combinatie die zowel speed, lead als boulder omvatte. In Parijs gaat het enkel nog om lead en boulder. Speed zal een aparte categorie vormen.



"Mijn volgende doel is in oktober, met de Wereldbeker in het Japanse Morioka. Daar staat ook een combinatie op het programma. Dat is het hoogste niveau, met ook Amerikanen en Aziaten die hier niet aanwezig zijn. Dat wordt opnieuw heel interessant."