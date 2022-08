LIVESTREAM EK atletiek: Hordeloper Julien Watrin mag even dromen, maar kraakt net voor finish

clock 22:20 22 uur 20. Finale 200 meter als sluitstuk. Het stadion gaat nog één keer uit zijn dak, een lichtshow brengt iedereen in de stemming voor het slotnummer van de avond: de finale van de 200 meter bij de vrouwen. Kan Dina Asher-Smith haar Europese titel verlengen? . Finale 200 meter als sluitstuk Het stadion gaat nog één keer uit zijn dak, een lichtshow brengt iedereen in de stemming voor het slotnummer van de avond: de finale van de 200 meter bij de vrouwen. Kan Dina Asher-Smith haar Europese titel verlengen?

clock 22:16 22 uur 16. Bekh-Romantsjoek springt naar goud in het hink-stap-springen. Bekh-Romantsjoek springt naar goud in het hink-stap-springen

clock 22:15 22 uur 15. Goud voor Bekh-Romantsjoek. Kristiina Makela raakt ook bij haar laatste poging niet meer voorbij de ongenaakbare Maryna Bekh-Romantsjoek. Met haar beste sprong van 14,64 meter pakt ze wel zilver. Het brons is voor de Israëlische Hanna Minenko met 14,45 meter. Aan Bekh-Romantsjoek was er niks te doen. Zij pakt het goud en spoelt zo de nare herinnering van gisteravond door. Toen speelde ze op de valreep brons kwijt in het verspringen.



clock 22:12 22 uur 12. Warholm pakt goud, Watrin is 6e in finale 400 meter horden. Warholm pakt goud, Watrin is 6e in finale 400 meter horden

clock 22:10 22 uur 10. Geen medaille voor Patricia Mamona. De Portugese zilveren medaillewinnares van de Spelen in Tokio kan zich niet meer verbeteren bij haar laatste sprong en strandt met 14,41 meter op de vijfde plaats.

clock 22:09 22 uur 09. Romantsjoek doet er nog schepje bij. Het wordt een mooie avond voor de Oekraïense atletiek. Bij haar vijfde poging doet Romantsjoek er nog een schepje bovenop in het hink-stap-springen. Ze haalt 15,02 meter, het goud kan haar niet meer ontglippen.

clock 22:03 22 uur 03. Warholm heerst, Watrin is 6e. Karsten Warholm lost de verwachtingen in en snelt overtuigend naar goud in 47"12. Julien Watrin lijkt op weg naar brons, maar zakt in de laatste rechte lijn nog weg en moet vrede nemen met de zesde plaats in 48"98. Het zilver is voor de Fransman Wilfried Happio, de Turk Copello duikt al vallend nog naar het brons.



clock 22:02 22 uur 02. Geen goede start van Watrin, kan hij nog terugkomen? . Geen goede start van Watrin, kan hij nog terugkomen?

clock 22:00 22 uur . Groot applaus voor Karsten Warholm. Kan de wereldrecordhouder zijn ontgoochelende WK hier doorspoelen met goud? . Groot applaus voor Karsten Warholm. Kan de wereldrecordhouder zijn ontgoochelende WK hier doorspoelen met goud?

clock 21:59 21 uur 59. Verrast Watrin in finale 400 meter horden? Julien Watrin staat klaar voor de finale van de 400 meter horden. Kan hij voor een stunt zorgen? . Verrast Watrin in finale 400 meter horden? Julien Watrin staat klaar voor de finale van de 400 meter horden. Kan hij voor een stunt zorgen?

clock 21:53 21 uur 53. Romantsjoek op weg naar goud. De finale van het hink-stap-springen nadert stilaan zijn ontknoping. Maryna Bekh-Romantsjoek staat daar nog steeds stevig aan de leiding na haar eerste poging van 14,81 meter. De Finse Kristiina Makela is tweede met 14,64 meter, de Israëlische Hanna Minenko derde met 14,45 meter. De Portugese Patricia Mamona, zilver op de Spelen, strandt voorlopig op de 4e plaats. Nog twee pogingen te gaan.



clock 21:50 21 uur 50. Femke Bol triomfeert ook op de 400 meter horden. Femke Bol triomfeert ook op de 400 meter horden

clock 21:48 21 uur 48. Bol in de voetsporen van Harry Hillman. Een atleet die goud pakt op zowel de 400 meter als de 400 meter horden, dat kwam nog maar één keer eerder voor. We moeten er zelfs 118 jaar terug voor in de tijd. Toen won de Amerikaan Harry Hillman beide nummers op de Olympische Spelen van 1904 in St. Louis.

clock 21:46 21 uur 46. Bol pakt unieke dubbel. Femke Bol zorgt voor een unieke dubbel! Na goud op de 400 meter pakt ze nu ook de Europese titel op de 400 meter horden. De Nederlandse wint met een straat voorsprong in 52"67, een kampioenschapsrecord. Het zilver en brons gaan naar Oekraïne. Viktorija Tkatsjoek is tweede, Anna Ryzhykova derde.



clock 21:43 21 uur 43. Tranen van vreugde bij discuswerpers Alekna en Okoye. Tranen van vreugde bij discuswerpers Alekna en Okoye

clock 21:39 21 uur 39. Nog drie finales. Nog drie finales staan er vanavond op het menu: de 400 meter horden bij de vrouwen met de Nederlandse topfavoriete Femke Bol, de 400 meter horden bij de mannen met onze landgenoot Julien Watrin en als slotnummer de finale van de 200 meter bij de vrouwen.

clock 21:37 21 uur 37. Goud voor Alekna, Okoye verrast. Tranen van vreugde bij Mykolas Alekna, de Litouwer kroont zich tot Europees kampioen discuswerpen met een worp van 69,78 meter. Ook Lawrence Okoye is bijzonder geëmotioneerd, de Brit pakt verrassend brons.

clock 21:36 21 uur 36. Zilver voor Ceh. Kristjan Ceh kan zich niet meer verbeteren bij zijn laatste poging. De Sloveense wereldkampioen moet vrede nemen met zilver. . Zilver voor Ceh Kristjan Ceh kan zich niet meer verbeteren bij zijn laatste poging. De Sloveense wereldkampioen moet vrede nemen met zilver.

clock 21:34 21 uur 34. Ook Simon Pettersson, zilver op de Spelen in Tokio, blijft zonder medaille achter op dit EK. Hij krijgt de discus niet verder dan 67,12 meter en eindigt daarmee vierde. . Ook Simon Pettersson, zilver op de Spelen in Tokio, blijft zonder medaille achter op dit EK. Hij krijgt de discus niet verder dan 67,12 meter en eindigt daarmee vierde.