LIVESTREAM EK atletiek: Halen De Smet en Crestan de finale van de 800 meter?

clock 20:33 20 uur 33. De trage eerste halve finale verhoogt de kansen van Eliott Crestan. Wellicht gaan er 5 atleten van deze halve finale naar de finale. . Marc Willems.

clock 20:31 20 uur 31. De Smet finishte in 1'49"26. Als zesde maakt hij sowieso geen kans meer om met de twee beste verliezende tijden door te stoten naar de finale. .

clock 20:28 20 uur 28. Geen finale voor De Smet. De Smet wordt zesde en grijpt zo naast een ticket voor de finale. Enkel de top drie plaatst zich rechtstreeks. Het is de Zweed Andreas Kramer die na een knappe eindsprint de winst pakt in 1'48"37, ook de Italiaan Simone Barontini en de Fransman Benjamin Robert mogen naar de finale. .

clock 20:28 20 uur 28. Het gaat niet al te snel in de eerste ronde, De Smet gaat goed mee. Kan hij straks de versnelling beantwoorden? .

clock 20:26 20 uur 26. Belgen in actie in halve finales 800 meter. Tijd voor de halve finales van de 800 meter bij de mannen. Mét twee Belgen aan de start. Straks is het de beurt aan Eliott Crestan, Tibo De Smet komt in actie in de eerste halve finale. .

clock 20:22 20 uur 22. Finale discuswerpen. De atletiekavond wordt op gang getrapt met de finale van het discuswerpen bij de mannen. De Zweed Simon Petterson bijt de spits af met een worp van 67,12 meter. .

clock 19:49 19 uur 49. Nafi Thiam krijgt haar gouden medaille. Nafi Thiam krijgt haar gouden medaille

clock 19:34 19 uur 34. Nafi Thiam glundert met de gouden medaille. Straks weerklinkt het Belgische volkslied. .

clock 19:15 19 uur 15. Goeienavond, de atletiekavond start straks met enkele podiumceremonies. Om 19.33 uur krijgt Nafi Thiam haar gouden medaille. U kunt die ceremonie bekijken met livestream. .

clock 12:04 12 uur 04. Tot vanavond! Hier eindigen we onze live verslaggeving van de ochtendsessie atletiek. We onthouden de 4 finaleplaatsen voor de Belgische estafetteploegen en ook de sterke kwalificatie van speerwerper Timothy Herman. Vanavond hebben we bijzondere interesse voor de halve finales van de 800 meter, met Tibo De Smet en Eliott Crestan én vooral de finale van de 400 meter horden met Julien Watrin. Is een medaille mogelijk voor Watrin?



Vanavond hebben we bijzondere interesse voor de halve finales van de 800 meter, met Tibo De Smet en Eliott Crestan én vooral de finale van de 400 meter horden met Julien Watrin. Is een medaille mogelijk voor Watrin?

clock 12:04 12 uur 04. Timothy Herman: "68 jaar na grootvader haal ik nu ook finale op EK". Timothy Herman: "68 jaar na grootvader haal ik nu ook finale op EK"

clock 12:03 12 uur 03. Ook Herman naar de finale. Het is een zeer vruchtbare voormiddag voor de Belgen geworden in München. Timothy Herman hoefde zijn eerste worp in het speerwerpen niet te overtreffen om de finale te halen. Hij kon het zich uiteindelijk zelfs permitteren om zijn laatste worp te laten passeren. De finale van het speerwerpen is zondagavond.



De finale van het speerwerpen is zondagavond.

clock 12:00 12 uur . Europese Kampioenschappen BEKIJK: Opmerkelijke werptechniek: Portugees Ramos maakt salto bij lancering van zijn speer

clock 11:50 11 uur 50. Bekijk de reeks 4x400m met de Belgian Cheetahs. Bekijk de reeks 4x400m met de Belgian Cheetahs

clock 11:46 11 uur 46. Cheetahs vlot naar finale. De Belgische vrouwen kunnen terugblikken op een uitstekende 4x400 meter, waarin ze bijna constant op de 2e plaats liepen. Camille Laus kon die positie in de laatste baanronde vasthouden. Alle estafetteteams van België plaatsen zich dus voor de finale. .

clock 11:45 11 uur 45. Cheetahs in koor: "Dit doet dromen voor de finale". Cheetahs in koor: "Dit doet dromen voor de finale"

clock 11:44 11 uur 44. Als 2e gaan de Belgen het tweede deel van de 4x400 meter in. Paulien Couckuyt werd op de valreep nog vervangen door Imke Vervaet. .

clock 11:38 11 uur 38. Cheetahs voor Belgische 4 op 4? De Belgian Cheetahs zijn de laatste Belgische estafetteploeg die deze ochtend loopt. Tornados, Rockets en Falcons konden zich al plaatsen voor de finale, doen ook de vrouwen van de 4x400 meter dat? Het Belgische kwartet: Van den Broeck, Ponette, Couckuyt en Laus.



Het Belgische kwartet: Van den Broeck, Ponette, Couckuyt en Laus.

clock 11:33 11 uur 33. Bekijk de worp richting finale van Herman. Bekijk de worp richting finale van Herman