LIVESTREAM EK atletiek: Crestan wel, De Smet niet naar finale 800m, straks is het aan Watrin

Zilver voor Ceh. Kristjan Ceh kan zich niet meer verbeteren bij zijn laatste poging. De Sloveense wereldkampioen moet vrede nemen met zilver.

Ook Simon Pettersson, zilver op de Spelen in Tokio, blijft zonder medaille achter op dit EK. Hij krijgt de discus niet verder dan 67,12 meter en eindigt daarmee vierde.

Geen medaille voor Stahl. Het is niet de zomer van Olympisch kampioen discuswerpen Daniel Stahl. De Zweed viel op het WK in Eugene naast het podium en grijpt ook op dit EK naast een medaille. Een vijfde plaats met een worp van 66,39 meter, dat is het verdict.

Alekna grijpt de macht in het discuswerpen.

Revanche voor Romantsjoek? De Oekraïense Bekh-Romantsjoek schreeuwde gisteren haar frustratie uit toen ze op de valreep nog het brons kwijtspeelde in het verspringen. Vandaag vergaat het haar een pak beter in het hink-stap-springen. Voorlopig leidt ze daar met een sprong van 14,81 meter.



Alekna aan de leiding in discuswerpen. Mykolas Alekna grijpt de macht in het discuswerpen. De Litouwer gooit de discus ruim 69,78 meter ver, goed voor de leidersplaats én een kampioenschapsrecord.

Groot-Brittannië demonstreert op de 200 meter.

1,2 en 4 voor de Britten op de 200 meter. Groot-Brittannië boven in de finale van de 200 meter bij de mannen! Zharnel Hughes snelt in een seizoensbeste van 20"07 naar de Europese titel. Nethaneel Mitchell-Blake bezorgt de Britten ook nog eens zilver. Het brons gaat naar de Italiaan Filippo Tortu. Charles Dobson maakt als vierde het Britse succes compleet. Voor titelverdediger Ramil Guliyev werd het een drama. De Turk liep al snel een blessure op en finishte niet.



Voor titelverdediger Ramil Guliyev werd het een drama. De Turk liep al snel een blessure op en finishte niet.

Topi is top! Verrassing op de 3.000 meter steeple! De Fin Topi Raitanen troeft de Italianen af en snelt met een indrukwekkende eindsprint naar het goud in 8'21"80. Topfavoriet Ahmed Abdelwahed moet vrede nemen met zilver, zijn Italiaanse landgenoot Osama Zoghlami is derde.

Finale 3.000 meter steeple. De steeple-atleten staan klaar voor hun finale. Wordt het een mediterraans feestje?

Finale hink-stap-springen. In het discuswerpen leidt regerend wereldkampioen Kristjan Ceh de dans met een worp van 67,81 meter. Intussen maken de vrouwen in het hink-stap-springen zich klaar voor hun finale. Daar wordt het vooral uitkijken naar Patricia Mamona, de Portugese pakte vorige zomer nog zilver op de Olympische Spelen in Tokio.



Intussen maken de vrouwen in het hink-stap-springen zich klaar voor hun finale. Daar wordt het vooral uitkijken naar Patricia Mamona, de Portugese pakte vorige zomer nog zilver op de Olympische Spelen in Tokio.

Muir verlengt Europese titel op de 1.500 meter. Laura Muir maakt haar favorietenrol met verve waar en snelt met ruime voorsprong naar haar tweede Europese titel op een rij. Ze wint in 4'01"08. Ciara Mageean wordt onbedreigd tweede, het brons is voor de Poolse Sofia Ennaoui.

Muir zet de turbo aan bij het ingaan van de laatste ronde. Ciara Mageean gaat opvallend vlot mee. Kan de Ierse het Muir nog moeilijk maken?

Finale 1.500 meter. Tijd voor de tweede finale van de avond. Straks weten we wie zich Europees kampioene mag noemen op de 1.500 meter. Kan Laura Muir haar titel verlengen?

De winst in de tweede halve finale was voor de Spanjaard Mariano Garcia, hij won met overschot in 1'46"52. Jake Wightman werd tweede, Mark English pakte het derde rechtstreekse finaleticket. Ook Ben Pattison en dus Eliott Crestan mogen als 4e en 5e naar de finale.

Met een indrukwekkende eindsprint werkt Crestan zich nog naar de vijfde plaats.

Crestan naar de finale! Met een indrukwekkende eindsprint werkt Crestan zich nog naar de vijfde plaats. Dat is net genoeg om met de tweede verliezende tijd naar de finale te gaan, want in deze tweede halve finale werd een pak sneller gelopen dan in de eerste.