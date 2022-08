Cynthia Bolingo wordt wellicht gespaard bij Cheetahs: "Individuele finale was al mirakel"

Vrijdag staan de reeksen van de 4x400 meter bij de vrouwen op het programma. De Belgian Cheetahs kunnen eindelijk weer een beroep doen op Cynthia Bolingo, maar de kans is heel groot dat de individuele finaliste gespaard wordt voor de reeksen.

"Als we willen meespelen in de finale, hebben we een frisse Cynthia nodig", zegt Carole Bam, coach van Bolingo én van de Cheetahs. "Daarom denk ik dat ik haar niet zal opstellen in de reeksen, maar anderzijds moeten we natuurlijk zorgen dat we wel in de finale geraken."

Bolingo zag de Olympische Spelen in het water vallen door een in Tokio opgelopen blessure en in februari van dit jaar liep ze een zware knieblessure op. "Twee maanden geleden had ik dit nooit geloofd. Toen liep ik nog maar net. Dit is zo goed als een mirakel, maar Carole heeft er wel altijd in geloofd", zegt de sprintster.



Bam kwam ook nog even terug op de individuele finaleplaats van haar poulain. "Ze heeft daar helemaal gelijk in om het een mirakel te noemen, want ze is pas op 20 juni beginnen te trainen en is naar het EK vertrokken met amper twee wedstrijden in de benen."



De finaleplaats is na een hele periode van blessureleed een opluchting voor Bolingo en haar coach. De emoties waren ook groot. "Na haar finale zijn we elkaar in de armen gevallen en hebben we samen gehuild", vertelde Bam.