Watrin met BR naar finale, Crestan maakt indruk, Broeders grijpt naast polsstokfinale

Het EK atletiek is vandaag aan zijn 4e dag toe. In de ochtendsessie was Julien Watrin de Belgische uitblinker, met een Belgisch record. Eliott Crestan maakte indruk in de reeksen van de 800 meter, die ook Tibo De Smet doorspartelde. Delphine Nkansa en Imke Vervaet overleefden de reeksen van de 200 meter. De andere Belgen werden uitgeschakeld. Vooral voor polsstokspringer Ben Broeders was dan een deceptie.