Thiam stevent ondanks mindere dag toch op goud af, Vidts moet nog zwoegen voor brons

clock 13:41 13 uur 41. Wat moet er gebeuren op de 800 meter? De persoonlijke records van Adrianna Sulek (3e), Noor Vidts (4e) en Xenia Krizsan (6e, maar een goeie 800m-loopster) zijn min of meer aan elkaar gewaagd. Het PR van nummer 2 Kälin is zo'n 10 seconden trager, al houdt ze dan virtueel nog altijd ongeveer 50 punten over op Vidts. Vidts zal zich dus moeten overtreffen én Kälin moet nog slechter dan normaal lopen als de eerste nog zilver ambieert. Brons is dus een stuk realistischer. Vidts zal hiervoor ongeveer 5 seconden sneller moeten lopen dan Sulek (die dus een vergelijkbaar PR heeft). Op de eerste dag van de zevenkamp zagen we wel dat de Poolse het moeilijk heeft in de loopnummers. . Wat moet er gebeuren op de 800 meter? De persoonlijke records van Adrianna Sulek (3e), Noor Vidts (4e) en Xenia Krizsan (6e, maar een goeie 800m-loopster) zijn min of meer aan elkaar gewaagd. Het PR van nummer 2 Kälin is zo'n 10 seconden trager, al houdt ze dan virtueel nog altijd ongeveer 50 punten over op Vidts. Vidts zal zich dus moeten overtreffen én Kälin moet nog slechter dan normaal lopen als de eerste nog zilver ambieert.



Brons is dus een stuk realistischer. Vidts zal hiervoor ongeveer 5 seconden sneller moeten lopen dan Sulek (die dus een vergelijkbaar PR heeft). Op de eerste dag van de zevenkamp zagen we wel dat de Poolse het moeilijk heeft in de loopnummers.

clock 13:20 13 uur 20. Het gaat nog spannend worden voor zilver en brons. Kris Meertens. Het gaat nog spannend worden voor zilver en brons. Kris Meertens

clock 13:19 13 uur 19. Stand zevenkamp (6/7). 1. Nafi Thiam - 5776 punten 2. Annik Kälin (Zwi) - 5604 3. Adrianna Sulek (Pol) - 5560 4. Noor Vidts - 5497 5. Sophie Weissenberg (Dui) - 5462 6. Xenia Krizsan (Hon) - 5421 7. Carolin Schäfer (Dui) - 5366 . Stand zevenkamp (6/7) 1. Nafi Thiam - 5776 punten

2. Annik Kälin (Zwi) - 5604

3. Adrianna Sulek (Pol) - 5560

4. Noor Vidts - 5497

5. Sophie Weissenberg (Dui) - 5462

6. Xenia Krizsan (Hon) - 5421

7. Carolin Schäfer (Dui) - 5366

clock 13:11 13 uur 11. Geen verbetering voor Thiam. Nafi Thiam heeft duidelijk geen al te beste dag. Ze zal het moeten doen met 48,89 meter bij het speerwerpen en incasseert daarmee 839 punten. Uiteraard gaat ze nog altijd met een grote voorsprong de afsluitende 800 meter in. Die wordt vanavond iets voor 22 uur gelopen. . Geen verbetering voor Thiam Nafi Thiam heeft duidelijk geen al te beste dag. Ze zal het moeten doen met 48,89 meter bij het speerwerpen en incasseert daarmee 839 punten. Uiteraard gaat ze nog altijd met een grote voorsprong de afsluitende 800 meter in. Die wordt vanavond iets voor 22 uur gelopen.

clock 13:03 13 uur 03. Thiam gooit 48,89m bij tweede poging. Thiam gooit 48,89m bij tweede poging

clock 13:02 13 uur 02. Thiam net onder de 50 meter. Haar tweede worp is wel geldig, maar 48,89 meter is toch een stuk onder haar top. Normaal gezien gaat ze toch vlot over de 50 meter. Misschien voor haar laatste poging. . Thiam net onder de 50 meter Haar tweede worp is wel geldig, maar 48,89 meter is toch een stuk onder haar top. Normaal gezien gaat ze toch vlot over de 50 meter. Misschien voor haar laatste poging.

clock 12:56 12 uur 56. Eerste poging van Thiam is ongeldig. Eerste poging van Thiam is ongeldig

clock 12:54 12 uur 54. Thiam lacht ondanks nulworp. Nafi Thiam gooit haar speer buiten het vak en krijgt dus een nulworp achter haar naam. Ze lacht haar miserie een beetje van zich af. Met de afstand zat het in ieder geval snor, nu de richting nog. . Thiam lacht ondanks nulworp Nafi Thiam gooit haar speer buiten het vak en krijgt dus een nulworp achter haar naam. Ze lacht haar miserie een beetje van zich af. Met de afstand zat het in ieder geval snor, nu de richting nog.

clock 12:53 12 uur 53. Vetter na opgave: "Ik ga Noor Vidts aanmoedigen". Vetter na opgave: "Ik ga Noor Vidts aanmoedigen"

clock 12:52 12 uur 52. Vetter haakt af. Anouk Vetter is een sterke speerwerpster, maar ze heeft zopas het stadion verlaten. De viceolympische kampioene heeft last van een blessure en wil geen risico's nemen om het erger te maken. Vetter stond na Vidts 5e in het klassement. . Vetter haakt af Anouk Vetter is een sterke speerwerpster, maar ze heeft zopas het stadion verlaten. De viceolympische kampioene heeft last van een blessure en wil geen risico's nemen om het erger te maken.



Vetter stond na Vidts 5e in het klassement.

clock 12:51 12 uur 51. Thiam in het speerwerpen. De zevenkampsters van de B-groep in het speerwerpen, met daarbij de beste werpers, maken zich klaar voor hun competitie. . Thiam in het speerwerpen De zevenkampsters van de B-groep in het speerwerpen, met daarbij de beste werpers, maken zich klaar voor hun competitie.

clock 11:53 11 uur 53. Vidts werpt met 41,82m een persoonlijk record. Vidts werpt met 41,82m een persoonlijk record

clock 11:49 11 uur 49. Persoonlijk record voor Vidts! Noor Vidts laat de speer bij haar laatste poging wel lekker door het luchtruim klieven. Met 41,82 meter werpt ze zelfs een persoonlijk record. Kan haar dat toch weer in de buurt van de medailles brengen? . Persoonlijk record voor Vidts! Noor Vidts laat de speer bij haar laatste poging wel lekker door het luchtruim klieven. Met 41,82 meter werpt ze zelfs een persoonlijk record. Kan haar dat toch weer in de buurt van de medailles brengen?

clock 11:48 11 uur 48. Vidts verbetert zich wat bij tweede poging. Vidts verbetert zich wat bij tweede poging

clock 11:47 11 uur 47. Vidts doet er meter bij. Bij haar 2e poging doet Noor Vidts er nog iets meer dan een meter bij. 39,14 meter is haar resultaat. Kan ze bij haar laatste poging door de grens van de 40 meter? . Vidts doet er meter bij Bij haar 2e poging doet Noor Vidts er nog iets meer dan een meter bij. 39,14 meter is haar resultaat. Kan ze bij haar laatste poging door de grens van de 40 meter?

clock 11:41 11 uur 41. Vidts in het speerwerpen. Noor Vidts is geen geweldig goeie speerwerpster en daarom wordt ze in de B-groep ingedeeld. Haar persoonlijk record is 41,80 meter. Bij haar eerste poging in München laat ze de speer landen na 38,06 meter. . Vidts in het speerwerpen Noor Vidts is geen geweldig goeie speerwerpster en daarom wordt ze in de B-groep ingedeeld. Haar persoonlijk record is 41,80 meter. Bij haar eerste poging in München laat ze de speer landen na 38,06 meter.

clock 10:01 10 uur 01. Op naar het speerwerpen. Er is uiteraard nog geen vrouw overboord. Nafi Thiam heeft nog altijd bijna 100 punten voorsprong op nummer 2 Sulek en het volgende onderdeel, het speerwerpen, is normaal gezien een van haar sterkste onderdelen (als haar arm het houdt). Noor Vidts zal wel nog moeten knokken om in de medailles te eindigen. Speerwerpen is niet meteen haar ding, de afsluitende 800 meter ligt haar beter. . Op naar het speerwerpen Er is uiteraard nog geen vrouw overboord. Nafi Thiam heeft nog altijd bijna 100 punten voorsprong op nummer 2 Sulek en het volgende onderdeel, het speerwerpen, is normaal gezien een van haar sterkste onderdelen (als haar arm het houdt).



Noor Vidts zal wel nog moeten knokken om in de medailles te eindigen. Speerwerpen is niet meteen haar ding, de afsluitende 800 meter ligt haar beter.

clock 09:58 09 uur 58. Stand zevenkamp (5/7). 1. Nafi Thiam - 4937 punten 2. Adrianna Sulek (Pol) - 4838 3. Annik Kälin (Zwi) - 4807 4. Noor Vidts - 4795 5. Anouk Vetter (Ned) - 4758 6. Sophie Weissenberg (Dui) - 4589 7. Jade O'Dowda (GBr) - 4561 . Stand zevenkamp (5/7) 1. Nafi Thiam - 4937 punten

2. Adrianna Sulek (Pol) - 4838

3. Annik Kälin (Zwi) - 4807

4. Noor Vidts - 4795

5. Anouk Vetter (Ned) - 4758

6. Sophie Weissenberg (Dui) - 4589

7. Jade O'Dowda (GBr) - 4561





clock 09:56 09 uur 56. Noor Vidts verbetert zich niet. Noor Vidts kan zich bij haar 2e (6,21 meter) en 3e (nul) sprong niet meer verbeteren. Ze blijft dus hangen op 6,31 meter. In de tussenstand zakt ze van de tweede naar de vierde plaats. De Poolse Sulek en Zwitserse Kälin steken haar voorbij. . Noor Vidts verbetert zich niet Noor Vidts kan zich bij haar 2e (6,21 meter) en 3e (nul) sprong niet meer verbeteren. Ze blijft dus hangen op 6,31 meter. In de tussenstand zakt ze van de tweede naar de vierde plaats. De Poolse Sulek en Zwitserse Kälin steken haar voorbij.