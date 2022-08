Spa-Francorchamps wil F1 overtuigen met veel toeters en bellen: "F1 moet hier blijven"

Aan het circuit van Spa-Francorchamps wordt momenteel nog stevig gewerkt. Volgende week tekenen de F1-rijders weer present, maar dat is misschien wel voor de laatste keer.

Het contract met F1-eigenaars Liberty Media loopt dit jaar af en het is lang geen geheim meer dat de organisatie van Spa-Francorchamps alle gewicht in de schaal moet gooien om op de kalender te blijven.

"We hebben nog geen nieuw contract ondertekend", klinkt het in Spa-Francorchamps, "maar we willen de F1 elke dag laten zien dat we een mythisch en historisch circuit zijn. En dat we aan de toekomst denken. We denken dat de F1 een toekomst wil met Spa."