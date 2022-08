Nafi Thiam neemt na sprong over 1,98m nu al optie op nieuwe titel, Noor Vidts is 2e

clock 13:27 13 uur 27. Vanavond: kogelstoten en 200 meter. De zevenkampsters krijgen nu een paar uur rust, om zich weer helemaal op te laden voor de avondsessie. Die begint iets voor 20 uur met het kogelstoten. De avond wordt afgesloten met de 200 meter. . Vanavond: kogelstoten en 200 meter De zevenkampsters krijgen nu een paar uur rust, om zich weer helemaal op te laden voor de avondsessie. Die begint iets voor 20 uur met het kogelstoten. De avond wordt afgesloten met de 200 meter.

clock 13:25 13 uur 25. Stand zevenkamp (2/7). 1. Nafi Thiam - 2285 punten 2. Noor Vidts - 2097 3. Adrianna Sulek (Pol) - 2080 4. Jade O'Dowda (GBr) - 1996 5. Sophie Weissenberg (Dui) - 1996 6. Annik Kälin (Zwi) - 1993 7. Léonie Cambours (Fra) - 1988 8. Sofie Dokter (Ned) - 1983 9. Bianca Salming (Zwe) - 1981 10. Carolin Schäfer (Dui) - 1969 14. Anouk Vetter (Ned) - 1936 . Stand zevenkamp (2/7) 1. Nafi Thiam - 2285 punten

clock 13:19 13 uur 19. Thiam houdt het voor bekeken. Om energie te sparen, laat Nafi Thiam haar 3e poging op 2,01 meter lopen. Ze eindigt op 1,98 meter, bijna 10 centimeter hoger dan de nummer 2 in het hoogspringen. Uiteraard neemt Thiam hiermee de leiding na 2 onderdelen. Noor Vidts volgt op de 2e plaats, op bijna 200 punten. . Thiam houdt het voor bekeken Om energie te sparen, laat Nafi Thiam haar 3e poging op 2,01 meter lopen. Ze eindigt op 1,98 meter, bijna 10 centimeter hoger dan de nummer 2 in het hoogspringen.



Uiteraard neemt Thiam hiermee de leiding na 2 onderdelen. Noor Vidts volgt op de 2e plaats, op bijna 200 punten.

clock 13:17 13 uur 17. Thiam wil stoppen. Ze vond het zelf blijkbaar ondermaats. Kris Meertens. Thiam wil stoppen. Ze vond het zelf blijkbaar ondermaats. Kris Meertens

clock 13:16 13 uur 16. Nog een misser. Ondanks enkele grote passen en een energieke aanloop lukt het ook een tweede keer niet over 2,01 meter. . Nog een misser Ondanks enkele grote passen en een energieke aanloop lukt het ook een tweede keer niet over 2,01 meter.

clock 13:14 13 uur 14. Eerste misser op 2,01 meter. Bij haar eerste sprong op 2,01 meter laat Thiam de lat vallen. Ze heeft nog 2 pogingen over om de concurrentie nu al nagenoeg schaakmat te zetten in deze zevenkamp. . Eerste misser op 2,01 meter Bij haar eerste sprong op 2,01 meter laat Thiam de lat vallen. Ze heeft nog 2 pogingen over om de concurrentie nu al nagenoeg schaakmat te zetten in deze zevenkamp.

clock 13:13 13 uur 13. Extase bij Thiam na haar beste sprong. Extase bij Thiam na haar beste sprong

clock 13:12 13 uur 12. Thiam over 1,98 meter! Nafi Thiam springt van vreugde, nadat ze even daarvoor ook over 1,98 meter was gesprongen. Bij haar eerste poging zowaar. De lat gaat nu naar 2,01 meter. . Thiam over 1,98 meter! Nafi Thiam springt van vreugde, nadat ze even daarvoor ook over 1,98 meter was gesprongen. Bij haar eerste poging zowaar. De lat gaat nu naar 2,01 meter.

clock 13:07 13 uur 07. Thiam balt de vuisten. Nafi Thiam heeft maar één poging nodig om over 1,95 meter te gaan. De lat wordt nu op 1,98 meter gelegd. . Thiam balt de vuisten Nafi Thiam heeft maar één poging nodig om over 1,95 meter te gaan. De lat wordt nu op 1,98 meter gelegd.

clock 13:04 13 uur 04. We nemen afscheid van Sulek en gaan enkel nog met Nafi Thiam voort bij het hoogspringen. Hierdoor krijgt ze weinig rust tussen de sprongen. . We nemen afscheid van Sulek en gaan enkel nog met Nafi Thiam voort bij het hoogspringen. Hierdoor krijgt ze weinig rust tussen de sprongen.

clock 13:04 13 uur 04. Nu wel voor Thiam . Thiam heeft de vijzen even een beetje anders aangedraaid en nu krult ze wel knap over 1,92 meter. Zij mag straks al zeker proberen op 1,95 meter. Moet ze dat in haar eentje doen? . Nu wel voor Thiam Thiam heeft de vijzen even een beetje anders aangedraaid en nu krult ze wel knap over 1,92 meter. Zij mag straks al zeker proberen op 1,95 meter. Moet ze dat in haar eentje doen?

clock 13:01 13 uur 01. Eerste misser Thiam. De lat ligt nu op 1,92 meter en op deze hoogte laat Nafi Thiam haar eerste missertje optekenen. Ook Adrianna Sulek laat de lat vallen. . Eerste misser Thiam De lat ligt nu op 1,92 meter en op deze hoogte laat Nafi Thiam haar eerste missertje optekenen. Ook Adrianna Sulek laat de lat vallen.

clock 12:53 12 uur 53. Thiam ook over 1,89 meter. Nafi Thiam blijft een vlekkeloos parcours afleggen. Ook 1,89 meter gaat in de eerste keer goed. Dat wordt even later overgedaan door Adrianna Sulek. . Thiam ook over 1,89 meter Nafi Thiam blijft een vlekkeloos parcours afleggen. Ook 1,89 meter gaat in de eerste keer goed. Dat wordt even later overgedaan door Adrianna Sulek.

clock 12:50 12 uur 50. Einde verhaal voor Vidts. Noor Vidts lijkt toch haar limieten bereikt te hebben, want op 1,86 meter mist ze nu drie keer. Enkel Thiam, de Zweedse Salming en de Poolse Sulek gaan door naar 1,89 meter. . Einde verhaal voor Vidts Noor Vidts lijkt toch haar limieten bereikt te hebben, want op 1,86 meter mist ze nu drie keer. Enkel Thiam, de Zweedse Salming en de Poolse Sulek gaan door naar 1,89 meter.

clock 12:45 12 uur 45. Thiam op dreef. 3 op 3 voor Thiam, die ook vlotjes over 1,85 meter zweeft. . Thiam op dreef 3 op 3 voor Thiam, die ook vlotjes over 1,85 meter zweeft.

clock 12:40 12 uur 40. De sprong over 1m83 van Noor Vidts. De sprong over 1m83 van Noor Vidts

clock 12:39 12 uur 39. Vidts over 1,83 meter! Noor Vidts doet een goeie zaak, want bij haar tweede poging wipt ze over 1,83 meter. Ze doet nu al minstens even goed als op het WK. Als ze ook over 1,86 meter gaat, verbetert ze haar persoonlijk record. . Vidts over 1,83 meter! Noor Vidts doet een goeie zaak, want bij haar tweede poging wipt ze over 1,83 meter. Ze doet nu al minstens even goed als op het WK. Als ze ook over 1,86 meter gaat, verbetert ze haar persoonlijk record.

clock 12:36 12 uur 36. Noor Vidts heeft minstens een tweede poging nodig, want bij haar eerste valt ze op de lat. . Noor Vidts heeft minstens een tweede poging nodig, want bij haar eerste valt ze op de lat.

clock 12:34 12 uur 34. Thiam nog altijd in haar zetel. 1,83 meter is ook geen probleem voor Nafi Thiam. Lukt het straks ook voor Noor Vidts? . Thiam nog altijd in haar zetel 1,83 meter is ook geen probleem voor Nafi Thiam. Lukt het straks ook voor Noor Vidts?