LIVESTREAM: Wat kan Chloé Caulier (6e) in leadonderdeel van combinatiefinale klimmen?

clock 17:25 17 uur 25. Einde verhaal voor Caulier. Halverwege de tweede puntenzone valt Caulier, haar EK zit erop. Met een score van 30 punten legt ze voorlopig de minst goede lead af van de vier finalistes die al gepasseerd zijn. Met nog vier klimsters te gaan staat Caulier 5e. . Einde verhaal voor Caulier Halverwege de tweede puntenzone valt Caulier, haar EK zit erop. Met een score van 30 punten legt ze voorlopig de minst goede lead af van de vier finalistes die al gepasseerd zijn. Met nog vier klimsters te gaan staat Caulier 5e.

clock 17:21 17 uur 21. Caulier is in de eerste puntenzone beland. Elke hold levert nu één punt op. Ze hoog in de derde puntenzone raken om eventueel nog aanspraak te maken op een medaille. . Caulier is in de eerste puntenzone beland. Elke hold levert nu één punt op. Ze hoog in de derde puntenzone raken om eventueel nog aanspraak te maken op een medaille.

clock 17:19 17 uur 19. Daar is Caulier. Het moment van de waarheid is aangebroken voor Chloé Caulier. Onze landgenote lijk zo goed als uitgeteld voor de medailles, tenzij ze verrast op de lead en haar concurrentes het laten afweten. . Daar is Caulier Het moment van de waarheid is aangebroken voor Chloé Caulier. Onze landgenote lijk zo goed als uitgeteld voor de medailles, tenzij ze verrast op de lead en haar concurrentes het laten afweten.

clock 17:13 17 uur 13. De Sloveense Krampl heeft meteen de toon gezet in de lead. Ze bereikt als eerste de top van de muur en zet haar totaal zo op 180,9 punten. Concurrentes als Garnbret, Meul en Pilz weten wat het te doen staat als ze willen meedingen om het goud. . De Sloveense Krampl heeft meteen de toon gezet in de lead. Ze bereikt als eerste de top van de muur en zet haar totaal zo op 180,9 punten. Concurrentes als Garnbret, Meul en Pilz weten wat het te doen staat als ze willen meedingen om het goud.

clock 16:55 16 uur 55. Tijd voor het leadonderdeel. De tweede helft van de combinatiefinale gaat zo dadelijk van start. In de lead, het koningsnummer van de klimsport, is het doel simpel: zo veel mogelijk punten verzamelen door zo hoog mogelijk op de muur te raken. Hoe hoger je raakt, hoe meer punten een bepaalde hold waard is. De klimsters krijgen nu nog enkele minuten om de muur te observeren en een route in hun hoofd te prenten. . Tijd voor het leadonderdeel De tweede helft van de combinatiefinale gaat zo dadelijk van start. In de lead, het koningsnummer van de klimsport, is het doel simpel: zo veel mogelijk punten verzamelen door zo hoog mogelijk op de muur te raken. Hoe hoger je raakt, hoe meer punten een bepaalde hold waard is. De klimsters krijgen nu nog enkele minuten om de muur te observeren en een route in hun hoofd te prenten.

clock 16:25 16 uur 25. Caulier 6e na boulder. Het boulderonderdeel in deze combinatiefinale zit erop. Chloé Caulier heeft met een ietwat tegenvallende 6e plaats haar medailleambities wellicht gefnuikt. Straks worden na het leadonderdeel, dat om 17 u van start gaat, de medailles uitgereikt. Topfavoriete Janja Garnbret begint als leidster straks aan de lead. Zij bereikt als enige de top zone op de vier boulders. . Caulier 6e na boulder Het boulderonderdeel in deze combinatiefinale zit erop. Chloé Caulier heeft met een ietwat tegenvallende 6e plaats haar medailleambities wellicht gefnuikt. Straks worden na het leadonderdeel, dat om 17 u van start gaat, de medailles uitgereikt. Topfavoriete Janja Garnbret begint als leidster straks aan de lead. Zij bereikt als enige de top zone op de vier boulders.



clock 16:09 16 uur 09. Caulier laat steken vallen. Een gefrustreerde Caulier geraakt niet tot aan de holding zone op de vierde boulder. Balen voor onze landgenote, want in deze combinatiediscipline moest ze hoog scoren op de boulder, haar beste onderdeel, om kans te maken op een medaille. Nu wordt het een moeilijk verhaal. . Caulier laat steken vallen Een gefrustreerde Caulier geraakt niet tot aan de holding zone op de vierde boulder. Balen voor onze landgenote, want in deze combinatiediscipline moest ze hoog scoren op de boulder, haar beste onderdeel, om kans te maken op een medaille. Nu wordt het een moeilijk verhaal.

clock 16:06 16 uur 06. De vraag stellen, is ze beantwoorden. Garnbret vliegt naar boven en klaar de klus in no-time. Ze is als enige nog foutloos. Ondertussen is Caulier bezig aan haar laatste boulder. . De vraag stellen, is ze beantwoorden. Garnbret vliegt naar boven en klaar de klus in no-time. Ze is als enige nog foutloos. Ondertussen is Caulier bezig aan haar laatste boulder.

clock 16:04 16 uur 04. Voorlopig heeft nog geen enkele klimster de top zone van de derde boulder bereikt. Doet olympisch kampioene Janja Garnbret dat wel? . Voorlopig heeft nog geen enkele klimster de top zone van de derde boulder bereikt. Doet olympisch kampioene Janja Garnbret dat wel?

clock 15:55 15 uur 55. Europese Kampioenschappen Ei zo na een medaille voor Chloé Caulier in het boulder: Alles wat u moet weten over "nieuwe" klimdiscipline

clock 15:49 15 uur 49. Caulier onderneemt nog een poging, maar raakt niet verder dan daarnet. In de stand blijft ze na drie boulders voorlopig op plek 3, maar vier klimsters hebben nog maar twee reeksen afgewerkt. . Caulier onderneemt nog een poging, maar raakt niet verder dan daarnet. In de stand blijft ze na drie boulders voorlopig op plek 3, maar vier klimsters hebben nog maar twee reeksen afgewerkt.

clock 15:46 15 uur 46. Ai, Caulier valt bij haar eerste poging in haar derde reeks, nadat ze de holding zone bereikt had. Ze blijft lang op de mat zitten om haar focus terug te vinden. Ondertussen tikt de tijd weg, maakt ze nog iets van haar tweede poging? . Ai, Caulier valt bij haar eerste poging in haar derde reeks, nadat ze de holding zone bereikt had. Ze blijft lang op de mat zitten om haar focus terug te vinden. Ondertussen tikt de tijd weg, maakt ze nog iets van haar tweede poging?

clock 15:25 15 uur 25. Goed begin voor Caulier. Chloé Caulier is goed begonnen aan de finale van de combinatie boulder-lead. Eerst werken de klimsters 4 ronden in het boulder af, straks volgt dan het leadonderdeel. Caulier was bijna foutloos op haar eerste boulder, met een score van 24,9. Haar tweede ronde werkte ze wel perfect af. Met een score van 49,9 staat ze voorlopig 3e op 8 finalistes. . Goed begin voor Caulier Chloé Caulier is goed begonnen aan de finale van de combinatie boulder-lead. Eerst werken de klimsters 4 ronden in het boulder af, straks volgt dan het leadonderdeel. Caulier was bijna foutloos op haar eerste boulder, met een score van 24,9. Haar tweede ronde werkte ze wel perfect af. Met een score van 49,9 staat ze voorlopig 3e op 8 finalistes.