LIVESTREAM: Thiam en Vidts beginnen met kogelstoten aan avondsessie zevenkamp

Nafi Thiam was de voorbije jaren op de grote kampioenschappen nagenoeg onklopbaar. Ook op het EK in München is ze uiteraard de grote favoriete. Na het hordelopen en vooral het hoogspringen zette ze die favorietenrol nog wat extra in de verf. Thiam leidt na 2 onderdelen al ruim. Noor Vidts is haar naaste belager.