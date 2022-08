LIVESTREAM: Kijk naar ploegvoorstelling van Vuelta in volgepakt centrum van Utrecht

clock 18:55 18 uur 55. Remco Evenepoel: "Geen sterk eindklassement zonder een sterk team". Remco Evenepoel: "Geen sterk eindklassement zonder een sterk team"

Julian Alaphilippe: "We starten met ambitie voor Remco Evenepoel"

Het is een grote eer om als een van de favorieten beschouwd te worden. Remco Evenepoel.

Daar is Remco. Het is tijd voor The Wolfpack. Remco Evenepoel en zijn 7 strijdmakkers hebben hun voorzorgen genomen en dragen allemaal een mondmasker.

Bol: "De belangrijkste wedstrijd van het jaar voor onze ploeg".

Belgisch kampioen Merlier en 5 landgenoten mogen podium op.

Merlier en co op de tonen van Tsunami. Alpecin-Deceuninck presenteert zich aan het publiek in Utrecht met 5 Belgen. Pronkstuk is Belgisch kampioen Tim Merlier. Hij probeert straks zijn trilogie te vervolledigen met ritwinst in de 3 grote rondes.

Na Burgos-BH en Cofidis is het stilaan tijd voor 2 Belgische teams om zich naar het podium te reppen: Alpecin-Deceuninck en Quick Step-Alpha Vinyl.

De Gendt: "Voel me mentaal iets frisser op dit moment in het seizoen".

Vincenzo Nibali is toe aan zijn laatste grote ronde.

Thijssen: "Ga me echt wel proberen te tonen".

Arkéa-Samsic in het geel. De Franse formatie Arkéa-Samsic verrast op het podium met een geel shirt in plaats van het vertrouwde rode tenue. Geen Nairo Quintana bij Arkéa: hij past voor de Vuelta om zich te focussen op zijn Tramadol-zaak.



Geen Nairo Quintana bij Arkéa: hij past voor de Vuelta om zich te focussen op zijn Tramadol-zaak.

Miguel Angel Lopez heeft een leuke zonnebril op.

Lotto-Soudal. Bii de roodhemden van Lotto-Soudal krijgt Thomas De Gendt de meeste handen op elkaar. De Gendt won in 2017 een etappe in de Vuelta, een jaar later ging de eeuwige aanvaller met de bergtrui aan de haal.



De Gendt won in 2017 een etappe in de Vuelta, een jaar later ging de eeuwige aanvaller met de bergtrui aan de haal.

Ook de Remco-fanclub is aanwezig.

Veel applaus voor Thomas De Gendt en de Belgen van Lotto Soudal.

Ik heb er heel veel zin in en sta te popelen om aan de Vuelta te beginnen. Miguel Angel Lopez (Astana).

Afscheidnemende Nibali. De renners van Astana laten hun maagdelijk witte shirts voor het eerst bewonderen. Met Vincenzo Nibali hebben de Kazachen de Vuelta-winnaar van 2010 in de gelederen. De "Haai van de Straat van Messi" rijdt de komende 3 weken de laatste grote ronde uit zijn carrière.



Met Vincenzo Nibali hebben de Kazachen de Vuelta-winnaar van 2010 in de gelederen. De "Haai van de Straat van Messi" rijdt de komende 3 weken de laatste grote ronde uit zijn carrière.

Belgen op het podium. Seizoensrevelatie Intermarché-Wanty-Gobert komt het podium opgefietst. De ervaren Jan Bakelants en sprinter Gerben Thijssen zijn de Belgen in de Vuelta-ploeg. Voor Boy van Poppel is de Vuelta-start extra speciaal, want hij is geboren in Utrecht.



De ervaren Jan Bakelants en sprinter Gerben Thijssen zijn de Belgen in de Vuelta-ploeg. Voor Boy van Poppel is de Vuelta-start extra speciaal, want hij is geboren in Utrecht.