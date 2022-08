LIVESTREAM: Kijk naar Carmoy in hoogspringfinale, Debjani op 1500m en Rooms op 5000m

clock 21:28 21 uur 28. Finale 1500m met Debjani. Het is al tijd voor de volgende finale. Ismaël Debjani neemt het op tegen Jakob Ingebrigtsen en co op de 1500m. . Finale 1500m met Debjani Het is al tijd voor de volgende finale. Ismaël Debjani neemt het op tegen Jakob Ingebrigtsen en co op de 1500m.

clock 21:25 21 uur 25. Carmoy begint goed, concurrenten vallen als vliegen. In het hoogspringen is Thomas Carmoy vlot over de openingshoogte van 2m18 gesprongen. Zo vlot Carmoy die klus klaarde, zo moeilijk gaat het bij de rest. Al vijf concurrenten faalden driemaal op die hoogte en liggen eruit. Ze blijven nog met 8 over. . Carmoy begint goed, concurrenten vallen als vliegen In het hoogspringen is Thomas Carmoy vlot over de openingshoogte van 2m18 gesprongen. Zo vlot Carmoy die klus klaarde, zo moeilijk gaat het bij de rest. Al vijf concurrenten faalden driemaal op die hoogte en liggen eruit. Ze blijven nog met 8 over.

clock 21:20 21 uur 20. Delphine Nkansa wordt 4e in haar halve finale van de 200 meter. Delphine Nkansa wordt 4e in haar halve finale van de 200 meter

clock 21:18 21 uur 18. Ook Nkansa is out. Nkansa loopt trager dan vanochtend en wordt vierde in haar reeks. Haar eindtijd van 23"28 volstaat ook niet om opgevist te worden. Ze is net als Vervaet uitgeschakeld, maar de 20-jarige heeft in München wel haar talent kunnen etaleren. Ook in de aflossing kan ze zich deze week nog tonen. . Ook Nkansa is out Nkansa loopt trager dan vanochtend en wordt vierde in haar reeks. Haar eindtijd van 23"28 volstaat ook niet om opgevist te worden. Ze is net als Vervaet uitgeschakeld, maar de 20-jarige heeft in München wel haar talent kunnen etaleren. Ook in de aflossing kan ze zich deze week nog tonen.

clock 21:16 21 uur 16. Het is tijd voor Delphine Nkansa in de halve finale op de 200m. De Britse Neita, normaal gezien een grote kanshebber op de finale, heeft haar kat gestuurd. Kan Nkansa, die een uitstekende indruk maakte in de reeksen, daarvan profiteren? . Het is tijd voor Delphine Nkansa in de halve finale op de 200m. De Britse Neita, normaal gezien een grote kanshebber op de finale, heeft haar kat gestuurd. Kan Nkansa, die een uitstekende indruk maakte in de reeksen, daarvan profiteren?

clock 21:15 21 uur 15. Finale hamerslingeren. Ook de finale in het hamerslingeren is al volop aan de gang. Titelverdediger Wojciech Nowicki heeft zonet als eerste voorbij de 80 meter gegooid. De Pool liet zijn kogel landen na 80m90, de tegenstand weet wat hen te doen staat. . Finale hamerslingeren Ook de finale in het hamerslingeren is al volop aan de gang. Titelverdediger Wojciech Nowicki heeft zonet als eerste voorbij de 80 meter gegooid. De Pool liet zijn kogel landen na 80m90, de tegenstand weet wat hen te doen staat.

clock 21:10 21 uur 10. Vervaet: "Beetje boos op mezelf". Vervaet: "Beetje boos op mezelf"

clock 21:08 21 uur 08. Asher-Smith loopt moeiteloos naar de zege in haar halve finale. De topfavoriete voor de finale op de 200m werkt zo alle twijfels weg. . Asher-Smith loopt moeiteloos naar de zege in haar halve finale. De topfavoriete voor de finale op de 200m werkt zo alle twijfels weg.

clock 21:05 21 uur 05. In de tweede halve finale van de 200m bij de vrouwen loopt ex-wereldkampioene Dina Asher-Smith. De Britse leek geblesseerd uit te vallen in de finale van de 100m, maar zei achteraf dat het om een kramp ging. Zo dadelijk zullen we zien of ze fit is geraakt voor de 200m. . In de tweede halve finale van de 200m bij de vrouwen loopt ex-wereldkampioene Dina Asher-Smith. De Britse leek geblesseerd uit te vallen in de finale van de 100m, maar zei achteraf dat het om een kramp ging. Zo dadelijk zullen we zien of ze fit is geraakt voor de 200m.

clock 21:00 21 uur . Imke Vervaet wordt 6e in haar halve finale van de 200 meter. Imke Vervaet wordt 6e in haar halve finale van de 200 meter

clock 20:59 20 uur 59. Vervaet wordt 6e en is out. Vervaet is 6e geworden in haar halve finale. "Een knap resultaat", weet commentator Marc Willems. Met een tijd van 23"48 zit ze wel nog 4 tienden boven haar PR, dat ze vorig jaar in Tokio liep. . Vervaet wordt 6e en is out Vervaet is 6e geworden in haar halve finale. "Een knap resultaat", weet commentator Marc Willems. Met een tijd van 23"48 zit ze wel nog 4 tienden boven haar PR, dat ze vorig jaar in Tokio liep.

clock 20:56 20 uur 56. De halve finales van de 200m bij de vrouwen gaan beginnen. Imke Vervaet loopt in de eerste reeks. Delphine Nkansa in de derde. . De halve finales van de 200m bij de vrouwen gaan beginnen. Imke Vervaet loopt in de eerste reeks. Delphine Nkansa in de derde.

clock 20:52 20 uur 52. Wat doet Carmoy in het hoogspringen? De finale van het hoogspringen bij de mannen is de eerste finale van de avond. Thomas Carmoy plaatste zich vlot voor de finale en bleef foutloos in de kwalificaties. Met een PR van 2m28 ambieert hij een top 8, al is er in een discipline als het hoogspringen altijd wel een verrassing mogelijk. . Wat doet Carmoy in het hoogspringen? De finale van het hoogspringen bij de mannen is de eerste finale van de avond. Thomas Carmoy plaatste zich vlot voor de finale en bleef foutloos in de kwalificaties. Met een PR van 2m28 ambieert hij een top 8, al is er in een discipline als het hoogspringen altijd wel een verrassing mogelijk.

clock 20:24 20 uur 24. Het aangepaste programma van de Belgen. programma Belgische atleten 20.37 u Imke Vervaet halve finales 200m 20.50 u Thomas Carmoy finale hoogspringen 20.53 u Delphine Nkansa halve finales 200m 21.05 u Ismaël Debjani finale 1.500m 21.25 u Lisa Rooms finale 5.000m 21.55 u Nafi Thiam 800m zevenkamp 21.55 u Noor Vidts 800m zevenkamp . Het aangepaste programma van de Belgen

programma Belgische atleten 20.37 u Imke Vervaet halve finales 200m 20.50 u Thomas Carmoy finale hoogspringen 20.53 u Delphine Nkansa halve finales 200m 21.05 u Ismaël Debjani finale 1.500m 21.25 u Lisa Rooms finale 5.000m 21.55 u Nafi Thiam 800m zevenkamp 21.55 u Noor Vidts 800m zevenkamp



clock 20:10 20 uur 10. Volgens de laatste berichten heeft het tijdsschema een half uur vertraging opgelopen. Rond 20.30 uur zouden de competities kunnen beginnen. . Volgens de laatste berichten heeft het tijdsschema een half uur vertraging opgelopen. Rond 20.30 uur zouden de competities kunnen beginnen.

clock 20:09 20 uur 09. Ondertussen is er medegedeeld dat de competities om 20.30 uur van start gaan. . Ondertussen is er medegedeeld dat de competities om 20.30 uur van start gaan.

clock 20:00 20 uur . Vertraging op het schema. Door de hevige regen in München zijn de competities vanavond verlaat. Hoeveel die vertraging bedraagt, is nog niet helemaal duidelijk. . Vertraging op het schema Door de hevige regen in München zijn de competities vanavond verlaat. Hoeveel die vertraging bedraagt, is nog niet helemaal duidelijk.

clock 13:30 13 uur 30. Vervaet: "Hopelijk gaat het vanavond nog een beetje sneller". Vervaet: "Hopelijk gaat het vanavond nog een beetje sneller"

clock 13:29 13 uur 29. Einde ochtendsessie. We sluiten de uitgebreide ochtendsessie in München af en onthouden de sterke prestatie van Julien Watrin op de 400 meter horden, met een finaleplaats en Belgische record. Eliott Crestan imponeerde op de 800 meter, ook Tibo De Smet plaatste zich voor de halve finales. Halve finales waren er ook voor Imke Vervaet en Delphine Nkansa op de 200 meter. Alle andere Belgen werden uitgeschakeld. Ben Broeders had in het polsstokspringen nochtans medaillekansen, maar hij geraakte niet uit de kwalificaties. Op de 400 meter horden werden de 3 Belgische vrouwen geëlimineerd. . Einde ochtendsessie We sluiten de uitgebreide ochtendsessie in München af en onthouden de sterke prestatie van Julien Watrin op de 400 meter horden, met een finaleplaats en Belgische record. Eliott Crestan imponeerde op de 800 meter, ook Tibo De Smet plaatste zich voor de halve finales. Halve finales waren er ook voor Imke Vervaet en Delphine Nkansa op de 200 meter.



Alle andere Belgen werden uitgeschakeld. Ben Broeders had in het polsstokspringen nochtans medaillekansen, maar hij geraakte niet uit de kwalificaties. Op de 400 meter horden werden de 3 Belgische vrouwen geëlimineerd.