LIVESTREAM dag 2 zevenkamp: PR voor Vidts in speerwerpen, wat gooit Thiam straks?

clock 12:54 12 uur 54. Thiam lacht ondanks nulworp. Nafi Thiam gooit haar speer buiten het vak en krijgt dus een nulworp achter haar naam. Ze lacht haar miserie een beetje van zich af. Met de afstand zat het in ieder geval snor, nu de richting nog.

clock 12:52 12 uur 52. Vetter haakt af. Anouk Vetter is een sterke speerwerpster, maar ze heeft zopas het stadion verlaten. De viceolympische kampioene heeft last van een blessure en wil geen risico's nemen om het erger te maken. Vetter stond na Vidts 5e in het klassement.



clock 12:51 12 uur 51. Thiam in het speerwerpen. De zevenkampsters van de B-groep in het speerwerpen, met daarbij de beste werpers, maken zich klaar voor hun competitie.

clock 11:53 11 uur 53. Vidts werpt met 41,82m een persoonlijk record. Vidts werpt met 41,82m een persoonlijk record

clock 11:49 11 uur 49. Persoonlijk record voor Vidts! Noor Vidts laat de speer bij haar laatste poging wel lekker door het luchtruim klieven. Met 41,82 meter werpt ze zelfs een persoonlijk record. Kan haar dat toch weer in de buurt van de medailles brengen?

clock 11:48 11 uur 48. Vidts verbetert zich wat bij tweede poging. Vidts verbetert zich wat bij tweede poging

clock 11:47 11 uur 47. Vidts doet er meter bij. Bij haar 2e poging doet Noor Vidts er nog iets meer dan een meter bij. 39,14 meter is haar resultaat. Kan ze bij haar laatste poging door de grens van de 40 meter?

clock 11:41 11 uur 41. Vidts in het speerwerpen. Noor Vidts is geen geweldig goeie speerwerpster en daarom wordt ze in de B-groep ingedeeld. Haar persoonlijk record is 41,80 meter. Bij haar eerste poging in München laat ze de speer landen na 38,06 meter.

clock 10:01 10 uur 01. Op naar het speerwerpen. Er is uiteraard nog geen vrouw overboord. Nafi Thiam heeft nog altijd bijna 100 punten voorsprong op nummer 2 Sulek en het volgende onderdeel, het speerwerpen, is normaal gezien een van haar sterkste onderdelen (als haar arm het houdt). Noor Vidts zal wel nog moeten knokken om in de medailles te eindigen. Speerwerpen is niet meteen haar ding, de afsluitende 800 meter ligt haar beter.



clock 09:58 09 uur 58. Stand zevenkamp (5/7). 1. Nafi Thiam - 4937 punten 2. Adrianna Sulek (Pol) - 4838 3. Annik Kälin (Zwi) - 4807 4. Noor Vidts - 4795 5. Anouk Vetter (Ned) - 4758 6. Sophie Weissenberg (Dui) - 4589 7. Jade O'Dowda (GBr) - 4561

clock 09:56 09 uur 56. Noor Vidts verbetert zich niet. Noor Vidts kan zich bij haar 2e (6,21 meter) en 3e (nul) sprong niet meer verbeteren. Ze blijft dus hangen op 6,31 meter. In de tussenstand zakt ze van de tweede naar de vierde plaats. De Poolse Sulek en Zwitserse Kälin steken haar voorbij.

clock 09:55 09 uur 55. Geen verbetering voor Thiam bij laatste sprong. Geen verbetering voor Thiam bij laatste sprong

clock 09:54 09 uur 54. Heeft Thiam geen goeie nachtrust gehad? Is ze niet fris aan deze competitie begonnen? Met deze 6,08 meter mag ze alvast het Europese record vergeten. Kris Meertens.

clock 09:49 09 uur 49. Thiam laat héél veel liggen. Wordt het dan toch nog spannend? Met 6,08 meter in het verspringen is Nafi Thiam erg pover (voor haar doen) aan haar tweede dag begonnen. Ook bij haar laatste poging liet ze een nulsprong optekenen. Thiam verzamelt zo "slechts" 874 punten voor het verspringen.



clock 09:39 09 uur 39. Problemen voor Thiam. Na een matige openingssprong, waarbij ze heel wat liet liggen op de afstootbalk, neemt Nafi Thiam te veel risico bij haar tweede sprong, waardoor ze een nulsprong aflevert. Met 6,08 meter achter haar naam laat ze hier potentieel héél veel punten liggen.

clock 09:36 09 uur 36. Vidts meteen op de afspraak bij eerste poging. Vidts meteen op de afspraak bij eerste poging

clock 09:35 09 uur 35. Vidts naar de leiding in het verspringen. Noor Vidts landt na 6,31 meter in de zandbak. Hiermee komt ze aan de leiding in dit onderdeel en blijft ze ook maar 8 centimeter onder haar persoonlijk record.

clock 09:30 09 uur 30. Thiam springt 6,08 meter bij eerste poging. Thiam springt 6,08 meter bij eerste poging

clock 09:29 09 uur 29. Matig begin voor Thiam. Bij haar eerste sprong in het verspringen laat Nafi Thiam een matige 6,08 meter optekenen, terwijl ze goed is voor sprongen van bijna 7 meter.

clock 09:08 09 uur 08. Thiam en Vidts pikken de draad weer op. We gaan vandaag voort met de zevenkamp, waarin België met Nafi Thiam en Noor Vidts na de 1e dag op 1 en 2 prijkt. Thiam en Vidts openen om 9.25 uur hun 2e dag met het verspringen. Rond de middag volgt het speerwerpen. De afsluitende 800 meter staat vanavond om 21.55 uur op het programma.



Thiam en Vidts openen om 9.25 uur hun 2e dag met het verspringen. Rond de middag volgt het speerwerpen. De afsluitende 800 meter staat vanavond om 21.55 uur op het programma.