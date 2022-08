LIVESTREAM: Balende Chloé Caulier laat steken vallen in boulder van combinatiefinale klimmen

Een gefrustreerde Caulier geraakt niet tot aan de holding zone op de vierde boulder. Balen voor onze landgenote, want in deze combinatiediscipline moest ze hoog scoren op de boulder, haar beste onderdeel, om kans te maken op een medaille. Nu wordt het een moeilijk verhaal.

16 uur 09.

clock 16:06

16 uur 06. De vraag stellen, is ze beantwoorden. Garnbret vliegt naar boven en klaar de klus in no-time. Ze is als enige nog foutloos. Ondertussen is Caulier bezig aan haar laatste boulder. .