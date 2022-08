Kopwerk dat aanvoelt als een overwinning: "Ben bijna gestorven, maar bedank God voor deze test"

De eerste rit in de Ronde van Denemarken was spek naar de bek voor de sprinters. Egan Bernal liet op het einde lopen. Hij kwam 2'06" na de winnaar over de finish, maar had zijn werk onderweg gedaan door het peloton te mennen op weg naar aankomstplaats Koge (foto).

Wie de foto's van Bernal uit januari nog eens bekijkt, toen hij in een ziekenhuisbed in Colombia lag en met moeite met zijn vingers kon aangeven dat hij oké was, beseft dat zijn deelname in Denemarken bijna een mirakel genoemd mag worden.

"Na wat er mij overkomen is, is dit het moment waar ik op gewacht heb", reageerde Bernal na de finish. "De eerste tien kilometer waren een beetje vreemd, maar daarna ging het prima."

"Ik ben super blij dat ik opnieuw kan koersen. Ik wil me deze Ronde van Denemarken volledig geven en het team helpen. Ik probeer opnieuw ritme op te doen en mijn zelfvertrouwen opnieuw te vinden."

"Ik ben bijna gestorven, maar ik bedank God voor deze test."

Met zijn snelle terugkeer in het peloton toont Bernal ook dat hij niet alleen fysiek ijzersterk is. Ook mentaal moet je daarvoor uit het juiste hout zijn gesneden. En dat is de Colombiaan, zo bevestigde ploegleider Gabriel Rasch dinsdag.

"Egan klaagt niet. Er is echt niets negatiefs aan hem te merken."