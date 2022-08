De Ketele: "Als we dit al kunnen met zo'n beperkte voorbereiding, dan lacht de toekomst ons toe"

België is met 5 medailles teruggekeerd van het EK baanwielrennen in München. Uiteraard tot grote tevredenheid van bondscoach Kenny De Ketele. "Wat we met een jonge selectie bereikt hebben - met het idee dat deze renners alleen maar sterker worden - zie ik het echt goed zitten voor de toekomst."

Vóór het EK bleef pistecoach Kenny De Ketele wat op de vlakte over de Belgische verwachtingen in München. Achteraf gezien misschien iets te voorzichtig? "Het was zeker niet gelogen", vertelt Kenny De Ketele. "Ik wist dat onze selectie goed in vorm was, maar we hebben ze de laatste maanden niet zo veel aan het werk gezien." "Ze hebben de ruimte gekregen om zich op de weg te ontplooien. Het bewijst in ieder geval dat ze heel veel potentieel hebben, dat ze met een beperkte voorbereiding dit al kunnen bereiken." "De toekomst lacht ons zeker toe, met deze vijf medailles en twee vierde plaatsen, die dicht aanleunen tegen het podium. Dit is echt prachtig." "Als ik denk wat we met een jonge selectie bereikt hebben - met het idee dat deze renners alleen maar sterker worden - zie ik het goed zitten voor de toekomst."

"Trots dat Ghys en Van Den Bossche de ploegkoers attractief gemaakt hebben"

Robbe Ghys en Fabio Van Den Bossche veroverden op de slotdag nog een bronzen medaille in de ploegkoers, een olympisch onderdeel. Kenny De Ketele, zelf gepokt en gemazeld in de madison, kijkt met een positief gevoel terug op hun prestatie.



"Roger Kluge was heer en meester", verduidelijkt De Ketele. "De Duitser heeft zo van die dagen dat er niets tegen te beginnen valt, dit was er zo eentje."

"Ik ben heel trots dat onze landgenoten de ploegkoers heel attractief gemaakt hebben. Zij waren diegenen die telkens ten aanval trokken, terwijl het wat ten koste ging van het puntengewin. Ik kan alleen maar blij zijn over de manier waarop ze het gedaan hebben.”



"Op een bepaald moment stonden we comfortabel op de 3e plaats, zelfs dicht bij de 2e. Op dat moment hadden we niets meer te verliezen, dus hebben we geprobeerd om voor de eerste plaats te gaan."



"Ze doen het dan ook effectief en hebben de Duitsers onder druk gezet, maar "Herr Kluge" was het niet van plan om het uit zijn handen te geven."



"De ploegkoers blijft een olympisch onderdeel, dus als je daar een medaille op kunt scoren, dan heb je het super gedaan."

"Herr Kluge" was het niet van plan om het uit handen te geven. Kenny De Ketele, pistecoach Team Belgium

"Nicky Degrendele rijdt een halve seconde sneller op de 200 meter dan toen ze wereldkampioene werd"