2 op 2 voor de Belgische hordelopers op het EK atletiek, Milanov in de wachtkamer

clock 13:12 13 uur 12. Gooit Milanov zich met deze worp naar de finale?

clock 13:10 13 uur 10. Lichte verbetering voor Milanov. Philip Milanov doet er bij zijn laatste poging enkele centimeters bij. Hij eindigt op 61,04 meter. In zijn groep wordt hij daarmee zesde. Is dat genoeg om de top 12 met de finalisten te halen?

clock 13:01 13 uur 01. Milanov werpt goeie 60 meter. Met 60,43 meter blijft Philip Milanov voorlopig ver onder de gevraagde limiet, maar hij staat wel voorlopig op de 6e plaats in zijn groep.

clock 12:59 12 uur 59. Nulworp voor Milanov. Philip Milanov laat geen score noteren bij zijn eerste worp. Hij heeft nog 2 pogingen over om 66 meter te halen (of om in de top 12 te geraken).

clock 12:47 12 uur 47. In het discuswerpen gooit wereldkampioen Kristjan Ceh, nota bene in de kwalificaties, een kampioenschapsrecord van 69,06 meter. Enkele centimeters verder dan de Pool Malachowski op het EK van Barcelona in 2010. Uiteraard is de Sloveen hiermee meteen door naar de finale. Straks is het aan Philip Milanov voor zijn eerste poging.



Straks is het aan Philip Milanov voor zijn eerste poging.

clock 11:56 11 uur 56. Hespel redt het. We krijgen, naast de rechtstreeks geplaatste Paulien Couckuyt en Hanne Claes, met Nina Hespel nog een derde Belgische in de halve finales van de 400 meter. Ze bleef uiteindelijk met de 2e verliezende tijd achter haar naam.

clock 11:55 11 uur 55. Bekijk de reeks 400m horden van Hespel.

clock 11:42 11 uur 42. Hespel 5e. Nina Hespel wordt in 56"72 vijfde in haar reeks. Ze heeft op dit moment de 2e verliezende tijd, terwijl er maar 3 verliezende tijden worden doorgelaten. In de volgende twee reeksen mag er dus maar één nummer 4 sneller lopen.

clock 11:39 11 uur 39. Tijd voor Nina Hespel. Kan Nina Hespel hetzelfde doen als Dries Van Nieuwenhove in haar reeks van de 400 meter horden? Ze loopt in de eerste serie. Top 3 volstaat voor de halve finales.

clock 11:29 11 uur 29. Van Nieuwenhove: "Missie geslaagd, morgen zien waar we eindigen".

clock 11:25 11 uur 25. Bekijk de reeks 400m horden van Van Nieuwenhove.

clock 11:20 11 uur 20. Van Nieuwenhove is erbij. Dries Van Nieuwenhove loopt 50"85 in zijn reeks van de 400 meter horden, goed voor de 3e plaats in zijn reeks en een rechtstreeks ticket voor de halve finales. Die worden morgenvroeg gelopen.

clock 11:12 11 uur 12. Reeksen 400 meter horden. We zijn begonnen aan de reeksen van de 400 meter horden, eerst bij de mannen en daarna bij de vrouwen. Straks, in de 3e en laatste serie, zien we Dries Van Nieuwenhove aan het werk. Kan hij de halve finales halen?

clock 11:00 11 uur . Bekijk de reeks 100m horden van Thiam en Vidts.

clock 10:54 10 uur 54. Vidts en Thiam op 2 en 3. Na de 100 meter horden staan de Belgische vrouwen al meteen op de virtuele medailleplaatsen op de zevenkamp. Noor Vidts (2e) en Nafi Thiam (3e) moesten enkel de Zwitserse Kälin laten voorgaan. De sterke Anouk Vetter volgt daar vlak achter, Emma Oosterwegel (brons op de Spelen) viel ongelukkig uit na een val op een horde.