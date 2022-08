"Het is zot, mijn stoute dromen worden werkelijkheid", zegt coach na 4 Belgische wereldtitels para-cycling

De basis voor het succes op het WK werd misschien wel op de wereldbeker van Quebec (Canada) gelegd. Het Belgische Para-cycling Team behaalde daar maar liefst 9 medailles.

"Ondanks het ontbreken van twee sterke natities als Nederland en Groot Brittannië had ik het wel het gevoel dat we als land goed aan het presteren waren", vertelt delegatieleider Remko Meeusen."Stiekem had ik die 4 wereldtitels verwacht, maar ik wou geen extra druk op de renners leggen. Daarom hield ik het voor mezelf."

"Ik had op voorhand gedacht dat we op het WK 6 medailles gingen halen, maar het zijn er 8 geworden. Dat kwam mede door de prachtige prestatie in de wegrit van Ewoud Vromant, die op een redelijk zwaar parcours een derde plaats uit de brand sleepte."

De Belgen presteerden met 8 medailles boven verwachting. "Zes medailles was al een heel stoute droom van mij. Als die droom dan werkelijkheid wordt, dan is het echt wel zot."