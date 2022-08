Woensdag en donderdag komen Nafi Thiam en Noor Vidts in actie op het EK. Dit zijn hun starturen

clock 17:23

17 uur 23. Nafi Thiam. Nafi Thiam was kort van stof tijdens het interview in aanloop naar dit EK. "Ik hoop dat ik gerecupereerd ben van het WK en zie wel wat het geeft." Of ze de voorbije maand nog gefocust heeft op bepaalde disciplines om die nog aan te scherpen? "Neen. Het was puur onderhoud elk onderdeel." Heeft ze ambitie voor dit EK? "Ja, anders was ik hier niet." .