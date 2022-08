WK-leider Kalle Rovanperä parkeert auto in het decor in Rally van Ieper en moet opgeven

Kalle Rovanperä heeft in de 2e klassementsrit moeten opgeven. De 21-jarige Fin ging in de fout, waarna zijn wagen enkele keren over de kop ging. Na 2 ritten leidt Elfyn Evans (Toyota). Thierry Neuville (Hyundai) maakte een foutje in de 1e rit en is 3e op 7"8 van leider Evans.



WK-leider Kalle Rovanperä vertrok vrijdagochtend met een mix van banden, zodat hij voor elk weertype banden onder of in zijn wagen had. De Fin koos voor de aanval en won de eerste klassementsrit van de dag.



In de 2e rit ging hij na 9,2 km te snel een rechts-links-combinatie in. Bij het uitkomen van de bocht kwam hij in een greppel terecht, waarna zijn wagen enkele keren over de kop ging om iets verder in het veld tot stilstand te komen. Rijder en bijrijder zijn oké, de wagen is zwaar beschadigd. Onderzoek later op de dag zal duidelijk moeten maken of de Fin zaterdag opnieuw van start kan gaan.



Rovanperä kon in Ieper wereldkampioen worden op voorwaarde dat Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) en Neuville pech kenden. De Fin won dit jaar al 5 wedstrijden en heeft in de WK-tussenstand 94 punten voorsprong op 1e achtervolger Tänak. Voor de WK-leider is het de eerste opgave van het seizoen.