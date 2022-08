Thomas Pieters eindigt 8e in ingekorte Czech Masters, zege is voor Duitser Kieffer

clock 18:57 18 uur 57. Kieffer wint Czech Masters, Thomas Pieters 8e. Thomas Pieters is in Vysoky Ujedz na een slotronde in 72 slagen, par, achtste geworden op de ingekorte Czech Masters. Met een totaal van 205, elf onder par, eindigde hij op vijf slagen van de Duitse winnaar Maximilian Kieffer. Door de zware regenval die Midden-Europa teisterde konden zaterdag slechts tien spelers enkele holes afwerken. Er werd beslist om het toernooi naar 54 holes te herleiden. Pieters, winnaar van het toernooi in 2015 en 2019, was na de tweede ronde nog tweede en putte zondag op zijn eerste tien holes drie birdies weg, waarmee hij nog meestreed voor de overwinning. Op de elfde hole kwam hij in de problemen, wat zich vertaalde in een triple bogey. De 32-jarige Kieffer boekte zijn eerste zege op de DP World Tour. In 2013 en 2021 greep hij in een play-off naast de overwinning in het Open de Espana en het Austrian Golf Open. . Kieffer wint Czech Masters, Thomas Pieters 8e Thomas Pieters is in Vysoky Ujedz na een slotronde in 72 slagen, par, achtste geworden op de ingekorte Czech Masters. Met een totaal van 205, elf onder par, eindigde hij op vijf slagen van de Duitse winnaar Maximilian Kieffer. Door de zware regenval die Midden-Europa teisterde konden zaterdag slechts tien spelers enkele holes afwerken. Er werd beslist om het toernooi naar 54 holes te herleiden. Pieters, winnaar van het toernooi in 2015 en 2019, was na de tweede ronde nog tweede en putte zondag op zijn eerste tien holes drie birdies weg, waarmee hij nog meestreed voor de overwinning. Op de elfde hole kwam hij in de problemen, wat zich vertaalde in een triple bogey. De 32-jarige Kieffer boekte zijn eerste zege op de DP World Tour. In 2013 en 2021 greep hij in een play-off naast de overwinning in het Open de Espana en het Austrian Golf Open.

Regen, regen en nog eens regen. De golfers op Tsjechische bodem hebben een hele dag moeten schuilen. Vrijdagavond begon het al hevig te regenen en ook vandaag viel de regen met bakken uit de lucht. Grote delen van de Albatross Golf Club konden de druppels niet slikken en uiteindelijk werd de 3e dag geannuleerd. De 3e ronde wordt zondag afgewerkt en de winnaar kennen we na 54 holes.

Ik presteer altijd beter na een pauze. Ik kom frisser terug, met veel goesting om er weer in te vliegen. Deze golfbaan ligt me ook echt. De lijnen zijn op mijn maat uitgetekend. Thomas Pieters.

Pieters blijft 2e. Thomas Pieters staat ook na de tweede ronde op een gedeelde tweede plaats in het D+D Czech Masters (DP World Tour/1.750.000 euro). Vandaag had hij 68 slagen, vier onder par, nodig op de Albatross golfbaan in Vysoky Ujedz. Zijn totaal bracht hij daarmee op 133, drie slagen meer dan de de Maleisiër Gavin Green, die met een sublieme ronde in 63 slagen, een baanrecord, de leiding nam. Onze 30-jarige landgenoot, die op dag 1 opende met een ronde van 65 slagen, kruidde op dag twee een foutloze ronde met vier birdies. "Ik ben best tevreden met mijn ronde", verklaarde Pieters, winnaar van het toernooi in 2015 en 2019. "Deze baan ligt mij en ik vind de lijnen hier goed. Ik heb vandaag enkele goede putts gemaakt om de par te houden."

Onze 30-jarige landgenoot, die op dag 1 opende met een ronde van 65 slagen, kruidde op dag twee een foutloze ronde met vier birdies. "Ik ben best tevreden met mijn ronde", verklaarde Pieters, winnaar van het toernooi in 2015 en 2019. "Deze baan ligt mij en ik vind de lijnen hier goed. Ik heb vandaag enkele goede putts gemaakt om de par te houden."

Voor Nicolas Colsaerts zit het toernooi erop. Met een totaalscore van 144 slagen maakte hij nog 23 plaatsen goed, maar telde hij twee slagen te veel om de cut te halen

