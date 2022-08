Thierry Neuville moet na dramatische 15e rit eindzege in Ieper vergeten, Tänak als leider naar slotdag

clock 19:56 19 uur 56. Neuville: "Zal tijdje duren om dit te verwerken". Het zag er zo goed uit voor Thierry Neuville op zaterdag. Hij leek de wedstrijd naar zijn hand te zetten, maar in de voorlaatste rit reed hij zijn wagen in de berm met een opgave als gevolg. "Het is simpel wat er gebeurde. We naderden een nogal langzame linkerbocht. Er lag heel veel stof op de weg." "De info stond niet in onze nota's en werd ook niet opgemerkt door het team dat vooraf het parcours verkende." "Het stof moet dus zijn opgeworpen door de rijders die voor ons van start waren gegaan. We werden verrast en gleden de gracht in", verklaarde Neuville. Dankzij de hulp van enkele toeschouwers kon Neuville verder rijden. Niet veel verder parkeerde hij zijn wagen. "Ik weet niet exact wat de schade is. De band stond lek en er was een probleem met de stuurinrichting. Het zou moeilijk geweest zijn om de finish te halen." "We gaan zondag opnieuw van start, maar het plezier is weg. We hadden zin om de vele fans langs de kant van de weg te belonen. Zij hebben ons dit weekend enorm gesteund. We zijn ontgoocheld. Het zal een tijdje duren vooraleer we dit verwerkt hebben." . Neuville: "Zal tijdje duren om dit te verwerken" Het zag er zo goed uit voor Thierry Neuville op zaterdag. Hij leek de wedstrijd naar zijn hand te zetten, maar in de voorlaatste rit reed hij zijn wagen in de berm met een opgave als gevolg. "Het is simpel wat er gebeurde. We naderden een nogal langzame linkerbocht. Er lag heel veel stof op de weg." "De info stond niet in onze nota's en werd ook niet opgemerkt door het team dat vooraf het parcours verkende." "Het stof moet dus zijn opgeworpen door de rijders die voor ons van start waren gegaan. We werden verrast en gleden de gracht in", verklaarde Neuville. Dankzij de hulp van enkele toeschouwers kon Neuville verder rijden. Niet veel verder parkeerde hij zijn wagen. "Ik weet niet exact wat de schade is. De band stond lek en er was een probleem met de stuurinrichting. Het zou moeilijk geweest zijn om de finish te halen." "We gaan zondag opnieuw van start, maar het plezier is weg. We hadden zin om de vele fans langs de kant van de weg te belonen. Zij hebben ons dit weekend enorm gesteund. We zijn ontgoocheld. Het zal een tijdje duren vooraleer we dit verwerkt hebben."

clock 19:52 19 uur 52. Het plezier is nu uiteraard weg. We zijn enorm ontgoocheld en het zal een tijdje duren om dit te verwerken. Thierry Neuville. Het plezier is nu uiteraard weg. We zijn enorm ontgoocheld en het zal een tijdje duren om dit te verwerken. Thierry Neuville

clock 19:50 19 uur 50. Neuville crasht en kan niet meer verder. Neuville crasht en kan niet meer verder

clock 19:00 19 uur . Tänak sluit zaterdag af als leider. De onfortuinlijke topfavorieten Thierry Neuville en Kalle Rovanperä zullen deze Rally van Ieper niet winnen. In rit 15 ging Neuville die op dat moment aan de leiding stond uit de bocht en mocht hij zijn hoop op een nieuwe eindzege in Ieper opbergen. Zijn ploeggenoot Ott Tänak staat nu aan de leiding, hij heeft een kleine voorsprong op de Brit Elfyn Evans. Morgen kan u het verdere verloop van deze Rally van Ieper volgen vanaf 9u30. . Tänak sluit zaterdag af als leider De onfortuinlijke topfavorieten Thierry Neuville en Kalle Rovanperä zullen deze Rally van Ieper niet winnen. In rit 15 ging Neuville die op dat moment aan de leiding stond uit de bocht en mocht hij zijn hoop op een nieuwe eindzege in Ieper opbergen. Zijn ploeggenoot Ott Tänak staat nu aan de leiding, hij heeft een kleine voorsprong op de Brit Elfyn Evans. Morgen kan u het verdere verloop van deze Rally van Ieper volgen vanaf 9u30.

clock 17:56 17 uur 56. Enorme pech voor Neuville in rit 15. Thierry Neuville zal de Rally van Ieper niet winnen. In de zevende rit van de tweede dag ging hij bijzonder ongelukkig van de baan. Met de hulp van de toeschouwers kon Neuville nog even verder rijden, maar al snel moest hij zijn Hyundai aan de kant zetten. Zijn Estlandse teamgenoot Ott Tänak is de nieuwe leider, met 6"3 voorsprong op de Welshman Elfyn Evans (Toyota). Neuville begon zaterdagnamiddag uitstekend aan de tweede lus van vier klassementsritten. De Belg won de eerste rit en vergrootte zijn voorsprong op Tänak tot 18"3. In de daaropvolgende rit nam de Belg wat gas terug, om dan in de rit van Wijtschate opnieuw voluit te gaan. Na 6,4 kilometer gleed hij in een linkse bocht bezaaid met gravel in de gracht. Een vloekende Neuville kreeg de hulp van de toeschouwers en kon tegen lage snelheid verder rijden, om zijn Hyundai even verderop aan de kant te zetten. De rijders werken zaterdag nog één rit af. Zondag volgen nog vier klassementsritten. . Enorme pech voor Neuville in rit 15 Thierry Neuville zal de Rally van Ieper niet winnen. In de zevende rit van de tweede dag ging hij bijzonder ongelukkig van de baan. Met de hulp van de toeschouwers kon Neuville nog even verder rijden, maar al snel moest hij zijn Hyundai aan de kant zetten. Zijn Estlandse teamgenoot Ott Tänak is de nieuwe leider, met 6"3 voorsprong op de Welshman Elfyn Evans (Toyota). Neuville begon zaterdagnamiddag uitstekend aan de tweede lus van vier klassementsritten. De Belg won de eerste rit en vergrootte zijn voorsprong op Tänak tot 18"3. In de daaropvolgende rit nam de Belg wat gas terug, om dan in de rit van Wijtschate opnieuw voluit te gaan. Na 6,4 kilometer gleed hij in een linkse bocht bezaaid met gravel in de gracht. Een vloekende Neuville kreeg de hulp van de toeschouwers en kon tegen lage snelheid verder rijden, om zijn Hyundai even verderop aan de kant te zetten. De rijders werken zaterdag nog één rit af. Zondag volgen nog vier klassementsritten.

clock 17:54 17 uur 54.

clock 17:52 17 uur 52.

clock 16:58 16 uur 58. Evans pakt rit 14. De 14e rit in deze Rally van Ieper is naar de Brit Elfyn Evans (Hyundai) gegaan. Hij bleef de onfortuinlijke WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota) een zucht voor (0"5). Ott Tänak (Hyundai) zette op 1"7 van Evans de derde tijd neer. In de stand blijft Thierry Neuville met een verschil van 17"2 op Ott Tänak aan de leiding, Elfyn Evans kampeert op de derde plek. Er staan vandaag nog twee chronoritten op het programma. Morgenochtend (vanaf 9u30) volgt dan de ontknoping van deze rally. . Evans pakt rit 14 De 14e rit in deze Rally van Ieper is naar de Brit Elfyn Evans (Hyundai) gegaan. Hij bleef de onfortuinlijke WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota) een zucht voor (0"5). Ott Tänak (Hyundai) zette op 1"7 van Evans de derde tijd neer. In de stand blijft Thierry Neuville met een verschil van 17"2 op Ott Tänak aan de leiding, Elfyn Evans kampeert op de derde plek. Er staan vandaag nog twee chronoritten op het programma. Morgenochtend (vanaf 9u30) volgt dan de ontknoping van deze rally.

clock 16:33 16 uur 33. Kalle Rovanperä: "Vandaag gewoon wat genieten, maar morgen proberen punten pakken in Power Stage". Kalle Rovanperä: "Vandaag gewoon wat genieten, maar morgen proberen punten pakken in Power Stage"

clock 16:24 16 uur 24. Martijn Wydaeghe: "Momentje van kippenvel toen ik mijn familie passeerde". Martijn Wydaeghe: "Momentje van kippenvel toen ik mijn familie passeerde"

clock 16:19 16 uur 19. Thierry Neuville: "Het wordt een lastige namiddag, maar ga proberen plezier te maken". Thierry Neuville: "Het wordt een lastige namiddag, maar ga proberen plezier te maken"

clock 13:48 13 uur 48.

clock 13:47 13 uur 47. Neuville wint ook rit 12. Ook de 12e rit is een kolfje naar de hand van Thierry Neuville. De Belg heeft nu 16 seconden voorsprong op eerste achtervolger Ott Tänak. Het ziet er stilaan goed uit voor de Hyundai-rijder. Voor Neuville is het al de 7e overwinning in een chronorit dit weekend. . Neuville wint ook rit 12 Ook de 12e rit is een kolfje naar de hand van Thierry Neuville. De Belg heeft nu 16 seconden voorsprong op eerste achtervolger Ott Tänak. Het ziet er stilaan goed uit voor de Hyundai-rijder.

Voor Neuville is het al de 7e overwinning in een chronorit dit weekend.

clock 12:53 12 uur 53. Ik aarzel nog te veel in sommige bochten, maar ik mag toch tevreden zijn. Thierry Neuville. Ik aarzel nog te veel in sommige bochten, maar ik mag toch tevreden zijn. Thierry Neuville

clock 12:52 12 uur 52.

clock 12:50 12 uur 50. Neuville leidt voor Tänak. Na de eerste drie chronoritten op zaterdag is Thierry Neuville nog altijd leider voor eigen volk. Hij zakte in zijn Hyundai eventjes weg naar de tweede plaats na de eerste rit van vandaag, maar ging daarna toch weer over zijn ploegmaat Ott Tänak naar de leiding na winst in de 11e chronorit. Het verschil tussen de twee Hyundai-rijders is iets meer dan 6 seconden in het voordeel van de Belg. . Neuville leidt voor Tänak Na de eerste drie chronoritten op zaterdag is Thierry Neuville nog altijd leider voor eigen volk. Hij zakte in zijn Hyundai eventjes weg naar de tweede plaats na de eerste rit van vandaag, maar ging daarna toch weer over zijn ploegmaat Ott Tänak naar de leiding na winst in de 11e chronorit.

Het verschil tussen de twee Hyundai-rijders is iets meer dan 6 seconden in het voordeel van de Belg.

clock 11:58 11 uur 58. Ik was goed op weg, maar kreeg plots de rode vlag te zien. Dat is jammer, maar er zijn nog veel ritten te rijden. Thierry Neuville. Ik was goed op weg, maar kreeg plots de rode vlag te zien. Dat is jammer, maar er zijn nog veel ritten te rijden. Thierry Neuville

clock 11:57 11 uur 57. Toeschouwers helpen met blussen en tillen auto weer op juiste kant. Toeschouwers helpen met blussen en tillen auto weer op juiste kant

clock 11:50 11 uur 50. Bekijk de crash van Breen. Bekijk de crash van Breen