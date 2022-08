Ott Tänak is na schuiver van Thierry Neuville op weg naar zege in Ieper, kijk straks naar Power Stage

clock 19:56

19 uur 56. Neuville: "Zal tijdje duren om dit te verwerken". Het zag er zo goed uit voor Thierry Neuville op zaterdag. Hij leek de wedstrijd naar zijn hand te zetten, maar in de voorlaatste rit reed hij zijn wagen in de berm met een opgave als gevolg. "Het is simpel wat er gebeurde. We naderden een nogal langzame linkerbocht. Er lag heel veel stof op de weg." "De info stond niet in onze nota's en werd ook niet opgemerkt door het team dat vooraf het parcours verkende." "Het stof moet dus zijn opgeworpen door de rijders die voor ons van start waren gegaan. We werden verrast en gleden de gracht in", verklaarde Neuville. Dankzij de hulp van enkele toeschouwers kon Neuville verder rijden. Niet veel verder parkeerde hij zijn wagen. "Ik weet niet exact wat de schade is. De band stond lek en er was een probleem met de stuurinrichting. Het zou moeilijk geweest zijn om de finish te halen." "We gaan zondag opnieuw van start, maar het plezier is weg. We hadden zin om de vele fans langs de kant van de weg te belonen. Zij hebben ons dit weekend enorm gesteund. We zijn ontgoocheld. Het zal een tijdje duren vooraleer we dit verwerkt hebben." .