Komen de Europese Kampioenschappen in 2030 naar België? "Voor 200-jarige viering van ons land"

"Ik heb gehoord dat ze dat bij de atletiek ook gaan doen, maar ik vind dat geen goed idee", zegt Wilfried Meert, drijvende kracht achter veel (atletiek)evenementen in België en het buitenland. "Ze vinden dat ze onvoldoende aandacht krijgen, terwijl het nog altijd Sport Nummer 1 is."

"Laat ons van de zomer van 2030 eentje maken die de Belgen lang zal heugen"

Wilfried Meert is zelfs zo opgetogen over het concept dat hij het naar België wil halen. "De Europese Kampioenschappen van 2026 zijn al bijna toegekend (aan Birmingham of Boedapest), dus we spreken al over 2030."

"Toevallig is dat jaar de 200e verjaardag van België. Een uitstekende gelegenheid om zo'n kampioenschap naar ons land te halen."

"Ik heb al wat aftastende gesprekken gevoerd met Europese leiders en als je dan het verhaal van die 200e verjaardag erbij vertelt, vinden ze altijd dat wij de ideale kandidaat zouden zijn. Nu moet je ook de politiek in België nog achter het project scharen, dat is altijd een probleem."

"Brussel als uitvalsbasis, maar je kunt er ook Antwerpen, Gent, Luik, Charleroi... bij betrekken. Dat ligt allemaal niet ver van elkaar. Als dat zou lukken, zou de zomer van 2030 er eentje zijn die iedereen in België lang zal heugen."