Kevin Borlée valt uit met blessure: "Niet héél erg, maar fit raken voor Tornados wordt lastig"

Kevin en Jonathan Borlée hebben in hun lange carrière al heel wat blessures gehad en ook op het EK atletiek in München liep het voor Kevin fout.



"Voor de wedstrijd had ik een beetje last van mijn knie, wat er wellicht op wees dat mijn heup een beetje geblokkeerd is. Desondanks voelde ik mij goed voor de start. Tot mijn hamstrings plots in een kramp schoten. Zeer spijtig."

"Ik denk niet dat het al te erg is, maar om op tijd fit te geraken voor zaterdag (wanneer de Tornados lopen), maar dat wordt heel lastig. We bekijken het nog met de dokter en het team, maar ik ben niet zo optimistisch. Ik doe er in ieder geval alles aan om toch te kunnen lopen."