Gestaakt duel tussen Brazilië en Argentinië wordt dan toch niet herspeeld

De replay van de gestaakte wedstrijd tussen Brazilië en Argentinië in de Zuid-Amerikaanse kwalificaties voor het WK van 2022 in Qatar, die was uitgesteld tot 22 september en zonder inzet zou zijn omdat beide ploegen zich reeds hadden gekwalificeerd, is definitief geannuleerd. Dat kondigden de federaties van de twee landen in afzonderlijke verklaringen aan.