Filip Meirhaeghe gelooft in een Belgische podiumplaats op EK mountainbike

16 uur 54. Pierre De Froidmont is ambitieus na zijn 5e plaats in de WB van Canada.

16 uur 46. Het parcours belooft met 1000 hoogtemeters in totaal vrij stevig te worden. Als zou het niet al te technisch zijn. "Dat is echt iets voor mij", zegt Pierre De Froidmont. "Klimwerk is helemaal mijn sterkte." "De terugreis van de wereldbeker in Canada is uit de benen. Ik ben helemaal klaar voor München. Ik heb ambitie om top 5 te halen." .