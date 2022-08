Craig Breen belandt in een Ieperse gracht, Thierry Neuville sluipt weg van Ott Tänak

clock 12:53 12 uur 53. Ik aarzel nog te veel in sommige bochten, maar ik mag toch tevreden zijn. Thierry Neuville. Ik aarzel nog te veel in sommige bochten, maar ik mag toch tevreden zijn. Thierry Neuville

clock 12:50 12 uur 50. Neuville leidt voor Tänak. Na de eerste drie chronoritten is Thierry Neuville nog altijd leider voor eigen volk. Hij zakte in zijn Hyundai eventjes weg naar de tweede plaats na de eerste rit van vandaag, maar ging daarna toch weer over zijn ploegmaat Ott Tänak naar de leiding in de 11e chronorit. Het verschil tussen de twee Hyundai-rijders is iets meer dan 6 seconden in het voordeel van de Belg.

Het verschil tussen de twee Hyundai-rijders is iets meer dan 6 seconden in het voordeel van de Belg.

clock 11:58 11 uur 58. Ik was goed op weg, maar kreeg plots de rode vlag te zien. Dat is jammer, maar er zijn nog veel ritten te rijden. Thierry Neuville.

clock 11:57 11 uur 57. Toeschouwers helpen met blussen en tillen auto weer op juiste kant. Toeschouwers helpen met blussen en tillen auto weer op juiste kant

clock 11:50 11 uur 50. Bekijk de crash van Breen. Bekijk de crash van Breen

clock 11:43 11 uur 43. Breen in de gracht. In de tiende rit is de Ier Craig Breen van de baan geschoven in zijn Ford. De auto belandde op zijn kop in de gracht en moest met de hulp van enkele toeschouwers weer op de goede kant getild worden. Breen en zijn co-piloot kwamen allebei ongeschonden uit hun auto, maar de race werd wel stilgelegd.

Breen en zijn co-piloot kwamen allebei ongeschonden uit hun auto, maar de race werd wel stilgelegd.

clock 19:16 19 uur 16. Neuville: "Weerteam leverde geweldig werk". Na afloop gaf de nieuwe leider een korte reactie:"Het gevoel met de auto was veel beter. We kunnen tevreden zijn met onze middag. Ons weerteam heeft geweldig werk geleverd."

clock 18:59 18 uur 59. Neuville grijpt de macht. Thierry Neuville staat aan de leiding in de Rally van Ieper. Onze landgenoot greep de macht op eigen bodem na de eerste dag. Na 8 van de 20 etappes heeft de Hyundai-coureur een voorsprong van respectievelijk 2 en 13 seconden op zijn Estse teamgenoot Ott Tänak en de Toyota van de Brit Elfyn Evans. Deze drie coureurs profiteerden zo van de opgave van de jonge Fin Rovanperä. De WK-leider ging vandaag zwaar uit de bocht.

Na 8 van de 20 etappes heeft de Hyundai-coureur een voorsprong van respectievelijk 2 en 13 seconden op zijn Estse teamgenoot Ott Tänak en de Toyota van de Brit Elfyn Evans. Deze drie coureurs profiteerden zo van de opgave van de jonge Fin Rovanperä. De WK-leider ging vandaag zwaar uit de bocht.

clock 15:51 15 uur 51. Neuville (3e): "Het gevoel is nog niet goed". Thuisrijder Thierry Neuville kende ook geen perfecte start. In de openingsrit miste hij een remzone en verloor hij 10.6 seconden. In de tweede rit van de dag reed de Belg de snelste tijd, maar helemaal comfortabel voelt hij zich niet in de wagen. "We zijn er, maar het gevoel is niet goed", Vertelde onze landgenoot. "Ik kan niet aanvallen. Er zijn heel veel brutale gripveranderingen en op het hobbelige gedeelte van het parcours voel ik me niet op mijn gemak. Deze ochtend hebben we een fout gemaakt, waardoor we nu derde zijn op 8.8 seconden van de leider. Het is complexer dan vorig jaar. Toen had ik een ander gevoel. Deze namiddag zal er nog wat aan de wagen gesleuteld worden."

"Ik kan niet aanvallen. Er zijn heel veel brutale gripveranderingen en op het hobbelige gedeelte van het parcours voel ik me niet op mijn gemak. Deze ochtend hebben we een fout gemaakt, waardoor we nu derde zijn op 8.8 seconden van de leider. Het is complexer dan vorig jaar. Toen had ik een ander gevoel. Deze namiddag zal er nog wat aan de wagen gesleuteld worden."



clock 15:49 15 uur 49. Halfweg de eerste wedstrijddag van de Rally van Ieper, de negende wedstrijd van het WRC-kampioenschap, rijdt Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1) aan de leiding. De Welshman heeft een kleine voorsprong van 2.3 seconden op de Est Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1), die voorlopig tweede is. Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) volgt als derde op 8.8.



clock 15:45 15 uur 45. "Mijn nota's waren iets te optimistisch". Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) crashte in de tweede klassementsrit van de Rally van Ieper. Piloot en copiloot stellen het goed, de wagen is wel fel beschadigd. Later op de dag zal Toyota Team Gazoo de wagen grondig nakijken. "In een opeenvolging van bochten ging het bij het uitkomen van de tweede bocht mis. Mijn nota's waren iets te optimistisch. Ik dook te vroeg in de bocht, waardoor ik bij het uitkomen niet meer op het rechte stuk geraakte en in de gracht terechtkwam." De wagen was zwaar beschadigd. "Eigenlijk valt dat nog wel mee", vertelde Rovanperä achteraf. "Het ziet er niet zo slecht uit. Later deze namiddag zal duidelijk worden of we morgen wel of niet van start kunnen gaan. Als de rolkooi niet geraakt is, kan het."

De wagen was zwaar beschadigd. "Eigenlijk valt dat nog wel mee", vertelde Rovanperä achteraf. "Het ziet er niet zo slecht uit. Later deze namiddag zal duidelijk worden of we morgen wel of niet van start kunnen gaan. Als de rolkooi niet geraakt is, kan het."



clock 12:50 12 uur 50. Rovanperä uit de bocht. Kalle Rovanperä heeft in de 2e klassementsrit moeten opgeven. De 21-jarige Fin ging in de fout, waarna zijn wagen enkele keren over de kop ging. Na 2 ritten leidt Elfyn Evans (Toyota). Thierry Neuville (Hyundai) maakte een foutje in de 1e rit en is 3e op 7"8 van leider Evans. WK-leider Kalle Rovanperä vertrok vrijdagochtend met een mix van banden, zodat hij voor elk weertype banden onder of in zijn wagen had. De Fin koos voor de aanval en won de eerste klassementsrit van de dag. In de 2e rit ging hij na 9,2 km te snel een rechts-links-combinatie in. Bij het uitkomen van de bocht kwam hij in een greppel terecht, waarna zijn wagen enkele keren over de kop ging om iets verder in het veld tot stilstand te komen. Rijder en bijrijder zijn oké, de wagen is zwaar beschadigd. Onderzoek later op de dag zal duidelijk moeten maken of de Fin zaterdag opnieuw van start kan gaan. Rovanperä kon in Ieper wereldkampioen worden op voorwaarde dat Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) en Neuville pech kenden. De Fin won dit jaar al 5 wedstrijden en heeft in de WK-tussenstand 94 punten voorsprong op 1e achtervolger Tänak. Voor de WK-leider is het de eerste opgave van het seizoen.



WK-leider Kalle Rovanperä vertrok vrijdagochtend met een mix van banden, zodat hij voor elk weertype banden onder of in zijn wagen had. De Fin koos voor de aanval en won de eerste klassementsrit van de dag.



In de 2e rit ging hij na 9,2 km te snel een rechts-links-combinatie in. Bij het uitkomen van de bocht kwam hij in een greppel terecht, waarna zijn wagen enkele keren over de kop ging om iets verder in het veld tot stilstand te komen. Rijder en bijrijder zijn oké, de wagen is zwaar beschadigd. Onderzoek later op de dag zal duidelijk moeten maken of de Fin zaterdag opnieuw van start kan gaan.

Rovanperä kon in Ieper wereldkampioen worden op voorwaarde dat Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) en Neuville pech kenden. De Fin won dit jaar al 5 wedstrijden en heeft in de WK-tussenstand 94 punten voorsprong op 1e achtervolger Tänak. Voor de WK-leider is het de eerste opgave van het seizoen.

clock 19-08-2022 19-08-2022.

clock 19:48 19 uur 48. "Het was een prima shakedown voor ons", begon Thierry Neuville zijn analyse. "Vijf minuten voor de start begon het te regenen. We hadden net nog de tijd om zachte banden te monteren." "Vanaf de eerste meters had ik een goed gevoel in de wagen. Tijdens onze vier runs veranderen de omstandigheden constant waardoor we toch nog heel wat aanpassingen hebben moeten doorvoeren. Voor de start van morgen zitten we goed."

clock 18:16 18 uur 16. Thierry Neuville wint het aperitiefhapje. De shakedown, het traditionele opwarmertje voor een WRC-manche, heeft alvast een opsteker opgeleverd voor Thierry Neuville. Onze landgenoot was een zuchtje sneller dan WK-leider Kalle Rovanperä. De Fin krijgt dit weekend mogelijk een eerste matchbal op Belgische bodem.