Brons voor Ghys en Van Den Bossche: "Zullen in toekomst nog hoger eindigen"

Robbe Ghys is nuchter in zijn analyse: “We zijn op onze plaats terechtgekomen. We

hebben geprobeerd en gestreden, maar vooral Roger Kluge was onklopbaar bij de Duitsers. Frankrijk was dan weer collectief sterk."

Ploegmaat Fabio Van Den Bossche is het daar mee eens: “De Duitsers namen meteen een grote kloof met de sprints. Om voor de titel te gaan, zag ik dat het moeilijk ging zijn. We mogen tevreden zijn met deze podiumplek."

Wat was het plan?

Ghys: "Ons plan? We wilden onmiddellijk op het bord komen en feeling hebben met

de koers. Als je niet van in het begin achter de feiten aanloopt, dan kan je op het einde nog het verschil maken. Maar dat zat er vandaag niet in."

Het mag duidelijk zijn dat het tempo in deze ploegkoers van bij de start enorm hoog lag. Het was zaak om bij de pinken te zijn. Dat voelden de Belgen meteen.

“Het was gemakkelijker om te sprinten en punten te pakken dan om 5e te hangen en krachten te sparen", zegt Fabio Van Den Bossche. "Dat lijkt tegenstrijdig, maar is typisch voor deze piste. Door de druk in de bochten wordt het lastiger hoe meer je naar achteren valt."