Axel Witsel, de nieuwe maarschalk van Atletico? "Voor gisteren zou ik hem 6,5/10 geven"

Axel Witsel heeft zijn debuut gemaakt in de Primera Division. Twee dingen die u moet onthouden: hij is de op twee na oudste debutant voor Atletico én hij speelde zoals verwacht centraal achterin. Commentator Michael Van Vaerenbegh zag een "echte Witsel-prestatie" tegen Getafe.

33 jaar en 215 dagen moest Axel Witsel wachten op zijn debuut in de Primera Division. Bij Atletico Madrid waren in het verleden enkel Jorge Otero en Luis Suarez ouder toen ze voor het eerst het rood en wit van Atletico aantrokken.

Witsel werd door trainer Diego Simeone zoals verwacht in een verdediging met drie centraal achterin geposteerd. Geflankeerd door Savic en Reinildo. De fans van Atletico op sociale media waren na gisterenavond meteen overtuigd. "De nieuwe maarschalk van Atletico", was er zelfs te lezen.

Michael Van Vaerenbergh zorgt voor wat meer nuance. "Het was natuurlijk maar tegen Getafe, dat echt geen hoogvlieger is. Ik zou Witsel een 6,5 op 10 geven. Hij leverde een echte Witsel-prestatie en werd nooit in verlegenheid gebracht."

De fans zagen in de voorbereiding dat Witsel voetballend ver voor staat op andere verdedigers. Michael van Vaerenbergh

"De Rode Duivel bracht rust aan de bal achterin, is opbouwend een verbetering en hij vond makkelijk iemand op het middenveld."

"Wat meespeelt in de lyrische reacties van de fans is dat zij de voorbereiding hebben gevolgd, waar Witsel ook telkens als centrale verdediger speelde. Onder meer in de oefenmatch tegen Juventus, die Atletico won met 4-0." "Achterin alles dicht houden was jaren de specialiteit van Atletico. De fans zijn de kwakkelende defensie van vorig seizoen niet vergeten. Bovendien zagen ze in de voorbereiding dat Witsel voetballend ver voor staat op andere verdedigers als Savic, Reinildo of Hermoso."

Rest van het seizoen in de defensie?

Echt verbazen zal het niemand dat Axel Witsel ook centraal achterin tegen Getafe zijn balvaste zelve bleef en op elk moment de kalmte bewaarde. Een linie lager dan hij gewoon was tot nu, moet hij wel meer duels aangaan. Hoe verliep dat? "Daar heeft hij vooral de andere twee voor", zag Van Vaerenbergh. "Savic en Reinildo zijn spelers die angst inboezemen. Dat zal Witsel nooit doen. Zo zag ik hem eens zijn hoofd wegtrekken toen hij moest verdedigen bij een voorzet. Daarom ook dat hij volgens mij geen optie is in een verdediging met vier." "Ik had ook verwacht dat Witsel wat vaker zou inschuiven naar het middenveld. Zeker tegen een zwakkere tegenstander als Getafe. Simeone is een voorzichtige trainer en die opdracht behoort dus schijnbaar niet tot het plan dat Simeone heeft uitgetekend voor Witsel."

Ik had verwacht dat Witsel wat vaker zou inschuiven naar het middenveld. Zeker tegen een zwakkere tegenstander als Getafe.

Na een speeldag is de conclusie dat we Witsel waarschijnlijk het hele seizoen zullen kunnen beoordelen als centrale verdediger. "Op het middenveld van Atletico zijn de plaatsen heel duur. Een duo Koke-Witsel op het middenveld zou volgens mij ook te weinig snelheid en verticaliteit hebben voor modern voetbal."

"Ik kan niet in het hoofd van Witsel kijken, maar ik denk wel dat hij op zijn 33e vooral blij is dat hij een basisplaats heeft bij een Europese topclub, want bij Dortmund ging het toch allemaal wat achteruit."

Het was gisteren exact 100 dagen voor de Rode Duivels hun eerste wedstrijd spelen op het WK in Qatar tegen Canada. Een fitte Witsel zal in de basis staan. Benieuwd op welke positie?



Wil je meer ontdekken over het nieuwe seizoen in de Primera Division, beluister dan de wekelijkse podcast van Michael Van Vaerenbergh Croqueta.