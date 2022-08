3e dag in Tsjechië valt volledig in het water, Thomas Pieters blijft dus 2e

Thomas Pieters staat ook na de tweede ronde op een gedeelde tweede plaats in het D+D Czech Masters (DP World Tour/1.750.000 euro). Vandaag had hij 68 slagen, vier onder par, nodig op de Albatross golfbaan in Vysoky Ujedz. Zijn totaal bracht hij daarmee op 133, drie slagen meer dan de de Maleisiër Gavin Green, die met een sublieme ronde in 63 slagen, een baanrecord, de leiding nam.

20 uur 50. Pieters blijft 2e. Thomas Pieters staat ook na de tweede ronde op een gedeelde tweede plaats in het D+D Czech Masters (DP World Tour/1.750.000 euro). Vandaag had hij 68 slagen, vier onder par, nodig op de Albatross golfbaan in Vysoky Ujedz. Zijn totaal bracht hij daarmee op 133, drie slagen meer dan de de Maleisiër Gavin Green, die met een sublieme ronde in 63 slagen, een baanrecord, de leiding nam. Onze 30-jarige landgenoot, die op dag 1 opende met een ronde van 65 slagen, kruidde op dag twee een foutloze ronde met vier birdies. "Ik ben best tevreden met mijn ronde", verklaarde Pieters, winnaar van het toernooi in 2015 en 2019. "Deze baan ligt mij en ik vind de lijnen hier goed. Ik heb vandaag enkele goede putts gemaakt om de par te houden." Voor Nicolas Colsaerts zit het toernooi erop. Met een totaalscore van 144 slagen maakte hij nog 23 plaatsen goed, maar telde hij twee slagen te veel om de cut te halen .

19 uur 52. Thomas Pieters op 2. Met een eerste ronde van 65 slagen heeft Thomas Pieters zich meteen in de kop van het klassement gegolfd op de Czech Masters, die plaatsvindt op de Albatross golfbaan in het Tsjechische Vysoky Ujezd. De 30-jarige Antwerpenaar, die in de 2015 en 2019 het toernooi op zijn erelijst schreef, maakte een stevige start met vijf birdies op de eerste negen holes. Op de tiende hole sloeg hij bij zijn tweede slag de bal over de green en moest hij een bogey incasseren. De Antwerpenaar, zesvoudig European Tourwinnaar, sloeg echter terug met vier birdies op een rij. Pieters, die met nog een hole te spelen de leiding waarnam met een score van acht onder par, miste op de laatste hole zijn afslag en zag de bal in het water verdwijnen, iets wat hem nog een bogey kostte. Met zijn score van 65 slagen sloot Pieters, die zich eind vorig jaar de beste toonde in de Portugal Masters en begin dit jaar het Abu Dhabi Championship op zijn erelijst schreef, dag een af op de tweede plaats. In de tussenstand telt hij een slag meer dan de Zuid-Afrikaan Louis De Jager die een foutloze openingsronde liep van 64 slagen, een evenaring van het baanrecord, dat Pieters in 2019 lukte. Nicolas Colsaerts moest na een openingsronde van 74 slagen genoegen nemen met een 103e plaats. .