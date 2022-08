Valentine Dumont haalt de EK-finale van de 400m vrije slag, Pisane en Hanquet uitgeschakeld

clock 09:30

09 uur 30. Bizar: Popovici zwemt 400m vrij in zwakste reeks. David Popovici is zonder twijfel dé figuur van dit EK zwemmen. De Roemeen brak onder meer het wereldrecord op de 100 meter vrije slag. Maar om de finale te halen van de 400 meter vrije slag moest Popovici zowaar in de eerste reeks met de "kneusjes" zwemmen. De reden: Popovici heeft geen inschrijftijd op dit nummer en wordt dus beschouwd als een onbeschreven blad. De Luxemburger en Albanees in zijn reeks werden in ieder geval op vele lengten gezwommen. .