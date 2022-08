Primoz Roglic gaat na mislukte Tour op zoek naar 4e eindzege in Vuelta

Jumbo-Visma wachtte tot het laatste nippertje om de knoop door te hakken. Pas twee weken geleden kroop Roglic weer op zijn fiets na zijn val in de Ronde van Frankrijk. In de hectische kasseienrit ging de Sloveen tegen de vlakte, in de 15e rit moest hij uiteindelijk afstappen met rugpijn.

Bij de Nederlandse wielerformatie leefde even de angst dat ze zonder uitgesproken kopman zaten voor de Spaanse wielerronde, maar Roglic zette het licht op groen. De Sloveen won de afgelopen drie edities van de Vuelta en gaat voor 4 op een rij.

"We zijn heel blij dat Primoz kan starten in de Vuelta na zijn zware blessure in de Tour", zegt sportief directeur Merijn Zeeman. "Hij had uiteraard niet de beste voorbereiding, maar hebben veel respect voor de manier waarop hij zich toch heeft klaargestoomd.

Roglic krijgt in de Vuelta het gezelschap van Edoardo Affini, Sam Oomen, Sepp Kuss, Robert Gesink, Mike Teunissen, Chris Harper en Rohan Dennis. Koen Bouwman, een van de uitblinkers in de Giro, moet geblesseerd afhaken.

"We hebben een goed en gebalanceerd team", aldus Zeeman. "Ze kunnen Roglic op alle gebieden bijstaan. Het is alleen jammer dat Koen niet aan de start komt."

Met de Gran Salida in Utrecht wil Jumbo-Visma zich uiteraard tonen voor eigen volk. Misschien al in de ploegentijdrit? "We kijken er naar uit om ons te tonen aan de Nederlanders", besluit Zeeman. Jumbo-Visma won de voorbije Ronde van Frankrijk al met Jonas Vingegaard.