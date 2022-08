Oververmoeide Kasper Asgreen zet een punt achter zijn seizoen

Een val in de 3e etappe in de Ronde van Zwitserland luidde een lastige periode in voor Kasper Asgreen.



De Deense hardrijder liep een vleeswonde op in zijn knie, maar stond uiteindelijk toch nog aan de Tour-start in "zijn" Denemarken.

Na 8 etappes haalde Quick Step-Alpha Vinyl Asgreen uit de Tour, omdat hij toch niet zo goed hersteld was als gedacht.

"De impact van de val en de pogingen om Asgreen klaar te krijgen voor de Tour hebben jammer genoeg tot een vermoeidheidssyndroom geleid bij Kasper", schrijft Quick Step-Alpha Vinyl in een persbericht.

"Zijn lichaam herstelt niet meer, zelfs niet van inspanningen met een lage intensiteit. Daarom hebben we beslist dat Kasper niet meer in actie komt dit seizoen."

"Kasper zal nu zijn tijd nemen om te herstellen voordat hij begint te focussen op de voorbereidingen op het nieuwe seizoen."