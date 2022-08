In de finale van het snelklimmen bij de mannen heeft de Oekraïner Danyjil Boldyrjev het goud veroverd. Hij was meer dan een halve seconde sneller dan zijn Poolse tegenstander Marcin Dzienski. Na afloop stak Boldyrjev een T-shirt in de lucht met de boodschap "Trots om Oekraïner te zijn", een steunbetuiging aan zijn zijn thuisland in de oorlog.