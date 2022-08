LIVESTREAM: Kijk naar HF op 100m met Rosius en Nkansa, straks ook Kimeli en Somers in finale 5000m

clock 20:26 20 uur 26. Vleminckx out, Jacobs wint zijn halve finale. Kobe Vleminckx heeft niet voor een stunt kunnen zorgen in de halve finale van de 100m bij de mannen. Onze landgenoot werd 7e en op een-na-laatste in een tijd van 10"34. De Italiaanse olympische kampioen Marcell Jacobs was met voorsprong de snelste in 10"00 en tankt vertrouwen voor de finale straks. Die vindt plaats om 22.15 u. . Vleminckx out, Jacobs wint zijn halve finale Kobe Vleminckx heeft niet voor een stunt kunnen zorgen in de halve finale van de 100m bij de mannen. Onze landgenoot werd 7e en op een-na-laatste in een tijd van 10"34. De Italiaanse olympische kampioen Marcell Jacobs was met voorsprong de snelste in 10"00 en tankt vertrouwen voor de finale straks. Die vindt plaats om 22.15 u.

clock 20:22 20 uur 22. Vleminckx staat klaar om aan zijn halve finale te beginnen. Hij loopt in dezelfde reeks als olympisch kampioen Marcell Jacobs, die dit jaar wel al wat kwaaltjes heeft gehad. Kan onze landgenoot stunten richting een finale? . Vleminckx staat klaar om aan zijn halve finale te beginnen. Hij loopt in dezelfde reeks als olympisch kampioen Marcell Jacobs, die dit jaar wel al wat kwaaltjes heeft gehad. Kan onze landgenoot stunten richting een finale?

clock 20:02 20 uur 02. Kobe Vleminckx is de volgende Belg die in actie gaat komen. Hij loopt in de derde halve finale van de 100m. Een finaleplaats lijkt op papier te hoog gegrepen voor onze landgenoot, maar hij mag altijd verrassen. . Kobe Vleminckx is de volgende Belg die in actie gaat komen. Hij loopt in de derde halve finale van de 100m. Een finaleplaats lijkt op papier te hoog gegrepen voor onze landgenoot, maar hij mag altijd verrassen.

clock 19:30 19 uur 30. Carmoy plaatst zich voor finale. De kwalificaties zijn stilgelegd op een hoogte van 2m21. Carmoy plaatst zich op die manier als eerste voor de finale, want hij miste op geen enkele hoogte. De finale in het hoogspringen staat donderdag gepland om 20.05 u. . Carmoy plaatst zich voor finale De kwalificaties zijn stilgelegd op een hoogte van 2m21. Carmoy plaatst zich op die manier als eerste voor de finale, want hij miste op geen enkele hoogte. De finale in het hoogspringen staat donderdag gepland om 20.05 u.

clock 19:28 19 uur 28. Carmoy gaat in 1 keer over 2,21 meter. Carmoy gaat in 1 keer over 2,21 meter

clock 19:17 19 uur 17. Carmoy doet het goed. Ondertussen is Thomas Carmoy bezig aan de kwalificaties in het hoogspringen. Onze landgenoot is voorlopig nog foutloos en ging zonet over 2m21. Knap, want toppers als Bondarenko en olympisch kampioen Tamberi lieten de lat op die hoogte al vallen. De beste 12 springers gaan door naar de finale. . Carmoy doet het goed Ondertussen is Thomas Carmoy bezig aan de kwalificaties in het hoogspringen. Onze landgenoot is voorlopig nog foutloos en ging zonet over 2m21. Knap, want toppers als Bondarenko en olympisch kampioen Tamberi lieten de lat op die hoogte al vallen. De beste 12 springers gaan door naar de finale.

clock 19:05 19 uur 05. Carmoy gaat vlot over 2,17 meter. Carmoy gaat vlot over 2,17 meter

clock 19:01 19 uur 01. Pittomvils gooit 56m30 met de speer. Pittomvils gooit 56m30 met de speer

clock 19:00 19 uur . Pittomvils werpt zijn speer 56m30 ver. Niels Pittomvils heeft zijn speer 56m30 ver gegooid. Zijn beste worp van het seizoen, maar wel meer dan 6 meter onder zijn PR. Hij sprokkelt zo 682 punten. De andere groep tienkampers komt straks aan de beurt, pas dan kunnen we een balans opmaken. . Pittomvils werpt zijn speer 56m30 ver Niels Pittomvils heeft zijn speer 56m30 ver gegooid. Zijn beste worp van het seizoen, maar wel meer dan 6 meter onder zijn PR. Hij sprokkelt zo 682 punten. De andere groep tienkampers komt straks aan de beurt, pas dan kunnen we een balans opmaken.

clock 13:25 13 uur 25. Cynthia Bolingo: "Ik ben echt enorm tevreden". Cynthia Bolingo: "Ik ben echt enorm tevreden"

clock 13:23 13 uur 23. Bekijk de halve finale 400m van Bolingo. Bekijk de halve finale 400m van Bolingo

clock 13:22 13 uur 22. Bolingo met goeie tijd naar finale. Cynthia Bolingo zorgde in haar halve finale eerst voor een valse start, maar ze liet zich niet van de wijs brengen. Na de ongenaakbare Femke Bol liep ze naar de 2e plaats, in 50"83. Dat is haar beste tijd van het seizoen, de 6e tijd van alle finalisten. De finale wordt morgenavond, om 22 uur, gelopen. . Bolingo met goeie tijd naar finale Cynthia Bolingo zorgde in haar halve finale eerst voor een valse start, maar ze liet zich niet van de wijs brengen. Na de ongenaakbare Femke Bol liep ze naar de 2e plaats, in 50"83. Dat is haar beste tijd van het seizoen, de 6e tijd van alle finalisten.



De finale wordt morgenavond, om 22 uur, gelopen.

clock 13:12 13 uur 12. Camille Laus: "Voelde al snel dat ik geen foulé had". Camille Laus: "Voelde al snel dat ik geen foulé had"

clock 13:09 13 uur 09. Laus laatste in halve finales. Camille Laus, die al de kwalificaties in de benen had, wordt weggelopen in haar halve finale. Met 54"28 eindigt ze veruit als laatste. Haar persoonlijk record is 51"49. . Laus laatste in halve finales Camille Laus, die al de kwalificaties in de benen had, wordt weggelopen in haar halve finale. Met 54"28 eindigt ze veruit als laatste. Haar persoonlijk record is 51"49.

clock 13:02 13 uur 02. Dylan Borlée: "In de finale is alles mogelijk". Dylan Borlée: "In de finale is alles mogelijk"

clock 12:57 12 uur 57. Kevin Borlée: "Het is een lichte blessure, maar nog zien of de aflossing er in zit". Kevin Borlée: "Het is een lichte blessure, maar nog zien of de aflossing er in zit"

clock 12:56 12 uur 56. Alexander Doom ontgoocheld over zijn 400m. Alexander Doom ontgoocheld over zijn 400m

clock 12:55 12 uur 55. Sterckendries ligt eruit. Vanessa Sterckendries werpt bij haar laatste poging nog een mooie 66,95 meter, maar daarmee staat ze pas 10e in haar kwalificatiegroep. Dat zal zeker niet voldoende zijn om zich te plaatsen voor de finale, wat op voorhand ook niet verwacht werd. . Sterckendries ligt eruit Vanessa Sterckendries werpt bij haar laatste poging nog een mooie 66,95 meter, maar daarmee staat ze pas 10e in haar kwalificatiegroep. Dat zal zeker niet voldoende zijn om zich te plaatsen voor de finale, wat op voorhand ook niet verwacht werd.