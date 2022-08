LIVESTREAM: Ghys en Van Den Bossche halfweg op koers voor medaille in ploegkoers

Na 10 van de 25 sprints staan de Belgen vierde met 15 punten, op twee punten van het brons. Dat is voorlopig in handen van Nederland. Duitsland leidt met 36 punten voor Frankrijk (23 punten). U ziet het ook: alles is nog speelbaar.

18 uur 52. Belgen op schema. Na 10 van de 25 sprints staan de Belgen vierde met 15 punten, op twee punten van het brons. Dat is voorlopig in handen van Nederland. Duitsland leidt met 36 punten voor Frankrijk (23 punten). U ziet het ook: alles is nog speelbaar. .

18 uur 43. We zijn al een kwartier bezig en geen enkel land probeerde een ronde te pakken. Aan deze snelheid is dat gewoon onmogelijk. Renaat Schotte.

18 uur 03. Ik had vanochtend de zotste zenuwen die ik ooit had. Gelukkig kreeg ik veel steun van het thuisfront. Ook de mensen van de staf kwamen met me praten op mijn kamer. Nicky Degrendele.

18 uur . Nicky Degrendele: "Die 4e plaats is gewoon k*t". Nicky Degrendele baalt na haar vierde plaats in de keirin. "De Oekraïense kwam net nog over mij, ik had ze totaal niet zien komen. Dat is k*t." "Ik heb gedaan wat ik kon, maar ik was net niet sterk genoeg." “Ik had vanochtend de zotste zenuwen die ik ooit had. Gelukkig kreeg ik veel steun van het thuisfront. Ook de staf kwam met me babbelen op mijn hotelkamer." Degrendele krijgt binnenkort wel een herkansing op het WK. Daar wil ze niet alleen presteren voor zichzelf, maar ook voor haar nieuwe team. Zo werkt ze sinds een jaar samen met haar nieuwe coach Tim Carswell. "De hele vibe in de groep zit steengoed. De coach, de soigneurs en de mecaniciens. Alles is veel beter dan voordien. Ik heb zin om het team trots te maken op het WK." .