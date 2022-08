LIVESTREAM: Dumont 7e in finale 400m vrij, Gaspard 8e op 50m schoolslag

clock 18:52 18 uur 52. Dumont wordt 7e op de 400m vrij. Valentine Dumont is 7e geëindigd in de finale op de 400m vrij. Onze landgenote hield een constant tempo aan en kon in de laatste 150m zelfs nog wat versnellen. Haar eindtijd van 4'10"51 is een dikke seconde boven haar PR. . Dumont wordt 7e op de 400m vrij Valentine Dumont is 7e geëindigd in de finale op de 400m vrij. Onze landgenote hield een constant tempo aan en kon in de laatste 150m zelfs nog wat versnellen. Haar eindtijd van 4'10"51 is een dikke seconde boven haar PR.

clock 18:42 18 uur 42. Het volgende nummer is de 400m vrij bij de vrouwen. Valentine Dumont staat klaar om zo dadelijk het water in te duiken.

clock 18:41 18 uur 41. Hongarije levert met Kos de Europese kampioen af op de 200m wisselslag. Hongarije levert met Kos de Europese kampioen af op de 200m wisselslag

clock 18:40 18 uur 40. Straks geen Popovici in finale 400m. Wie hoopte om zwemfenomeen David Popovici vanavond nog aan het werk te zien in de finale van de 400m vrije slag, is eraan voor de moeite. De Roemeen plaatste zich via de kwalificaties voor de finale, maar besloot om toch niet deel te nemen. Hij verlegt zijn focus naar het WK voor junioren, dat op 30 augustus van start gaat in Lima.

clock 18:23 18 uur 23. Bosnische Pudar zwemt naar de titel op de 200m vlinderslag. Bosnische Pudar zwemt naar de titel op de 200m vlinderslag

clock 18:22 18 uur 22. Concurrente van Vanotterdijk stunt met goud op 200m vlinder. De 17-jarige Lana Pudar heeft verrassend goud gepakt op de 200m vlinderslag bij de vrouwen. Bij wie het Belgische zwemmen goed volgt, zal de naam Pudar waarschijnlijk een belletje doen rinkelen. Roos Vanotterdijk klopte de Bosnische namelijk vorige maand nog op het EK voor junioren. Vanotterdijk had dus allesbehalve misstaan in deze finale.

clock 18:11 18 uur 11. Florine Gaspard wordt 8e in de finale van de 50m schoolslag, goud is voor Meilutyte. Florine Gaspard wordt 8e in de finale van de 50m schoolslag, goud is voor Meilutyte

clock 18:09 18 uur 09. Gaspard 8e en laatste in finale 50m schoolslag. Florine Gaspard is als 8e en laatste geëindigd in haar finale op de 50m schoolslag. Onze landgenote startte niet opperbest en kon geen terrein meer goedmaken. Toch kan ze tevreden zijn met haar finaleplaats. Het goud is voor de Letse Meilutyte, de olympische kampioene van Londen in 2012. Ze klopte de Italiaanse wereldrecordhoudster en thuisfavoriete Pilato.

clock 18:05 18 uur 05. Brit Proud pakt goud op de 50m vrije slag. Brit Proud pakt goud op de 50m vrije slag

clock 18:04 18 uur 04. Benjamin Proud heeft het goud veroverd op de 50m vrije slag. Hij was twee honderdsten sneller dan de Italiaan Deplano en de Griek Gkolomeev. Zo dadelijk is het aan Gaspard.

clock 18:03 18 uur 03. Avondsessie met 2 Belgen. 2 Belgen op het EK zwemmen vanavond. Niet de new wave-band, wel Florine Gaspard en Valentine Dumont. Gaspard begint om 18.05 u aan haar finale op de 50m schoolslag, Dumont om 18.45 u aan haar finale op de 400m vrij.

clock 09:30 09 uur 30. Bizar: Popovici zwemt 400m vrij in zwakste reeks. David Popovici is zonder twijfel dé figuur van dit EK zwemmen. De Roemeen brak onder meer het wereldrecord op de 100 meter vrije slag. Maar om de finale te halen van de 400 meter vrije slag moest Popovici zowaar in de eerste reeks met de "kneusjes" zwemmen. De reden: Popovici heeft geen inschrijftijd op dit nummer en wordt dus beschouwd als een onbeschreven blad. De Luxemburger en Albanees in zijn reeks werden in ieder geval op vele lengten gezwommen.



De reden: Popovici heeft geen inschrijftijd op dit nummer en wordt dus beschouwd als een onbeschreven blad. De Luxemburger en Albanees in zijn reeks werden in ieder geval op vele lengten gezwommen.

clock 09:28 09 uur 28. Bekijk de reeksen 400m vrije slag van Dumont, Hanquet en Pisane. Bekijk de reeksen 400m vrije slag van Dumont, Hanquet en Pisane