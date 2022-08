LIVESTREAM atletiek: pech voor Obasuyi, straks Vanderelst (1500m) en halve finales 400m

clock 10:33 10 uur 33. Vanderelst ligt eruit. Elise Vanderelst, toch de Europese kampioene indoor, mag niet naar de finale. De 4 verliezende tijden komen allemaal uit de veel snellere tweede reeks. "Het zomerseizoen van Vanderelst is, na haar matige WK, toch wat mislukt", vindt Marc Willems. . Vanderelst ligt eruit Elise Vanderelst, toch de Europese kampioene indoor, mag niet naar de finale. De 4 verliezende tijden komen allemaal uit de veel snellere tweede reeks. "Het zomerseizoen van Vanderelst is, na haar matige WK, toch wat mislukt", vindt Marc Willems.

clock 10:31 10 uur 31. Ze gaan heel snel in de tweede reeks. Ik denk niet dat er een finale voor Vanderelst zal inzitten. Marc Willems.

clock 10:25 10 uur 25. Sterk werk van Pittomvils. Niels Pittomvils doet er nog een schepje bovenop bij zijn laatste worp: 46,77 meter is slechts een halve meter onder zijn persoonlijk record. Met 803 punten erbij komt hij na 7 van de 10 onderdelen op 5697 punten. We weten pas na de prestaties van de tweede groep op welke plaats hij daarmee terechtkomt. Komt hij de top 10 binnen?

clock 10:19 10 uur 19. Afwachten voor Vanderelst. Elise Vanderelst wordt uiteindelijk 7e in haar reeks van de 1500 meter. Daarmee heeft ze momenteel de 3e verliezende tijd (4'07"62). Ze moet hopen dat het in de tweede reeks niet té snel gaat. Bang afwachten dus.

clock 10:19 10 uur 19. Elise Vanderelst zakt wat weg, vlak voor het ingaan van de laatste ronde. Top 4 zal moeilijk worden.

clock 10:17 10 uur 17. Pittomvils verbetert zich. Met zijn tweede worp doet Niels Pittomvils bijna 3 meter beter: 44,97 meter levert hem voorlopig 766 punten op. Maar hij heeft nog één poging.

clock 10:16 10 uur 16. Het wordt niet evident voor Elise Vanderelst. Marc Willems.

clock 10:15 10 uur 15. 1500 meter met Elise Vanderelst. Met Elise Vanderelst komt een nieuwe Belgische in actie in München. Ze moet in de top 4 eindigen in haar reeks of bij de beste 4 verliezende tijden over de 2 reeksen.

clock 10:02 10 uur 02. Pittomvils in het discuswerpen. Niels Pittomvils heeft een eerste keer zijn discus gelanceerd en die is na 42,16 meter geland, zo'n 5 meter onder zijn persoonlijk record. Eerder op dit EK zagen we dat Pittomvils vaak met een "voorzichtige" poging begint in de technische nummers.

clock 09:56 09 uur 56. Obasuyi ligt eruit. Michael Obasuyi is uiteindelijk de nummer 17 in de reeksen van de 110 meter horden, waardoor hij net uit de boot valt. Dat zal een forse ontgoocheling zijn.

clock 09:44 09 uur 44. Nekken 2 duizendsten Obasuyi? Michael Obasuyi wordt in zijn reeks van de 110m horden pas 5e, terwijl enkel de top 4 rechtstreeks naar de halve finales mag. Het verschil tussen de nummer 4, De Oliveira, en Obasuyi is 2 duizendsten (13"897 versus 13"899). De spectaculaire en ietwat bizarre duik van de Portugees was dan toch nuttig. Obasuyi heeft nog 1 uitweg, want ook 1 verliezende tijd uit alle reeksen mag nog naar de halve finales.



