LIVESTREAM atletiek: Obasuyi en Vanderelst overleven reeksen niet, straks halve finales 400m

clock 12:09 12 uur 09. Belgen op de steeple uitgeschakeld, Schyns valt. Tim Van de Velde heeft tot het einde gevochten als een leeuw, maar zijn tijd als nummer 9 uit de reeks volstaat niet (8'38"23). Rémi Schyns kwam na een slechte horde ten val, krabbelde overeind en haalde de finish nog, weliswaar in 9'21"85. . Belgen op de steeple uitgeschakeld, Schyns valt Tim Van de Velde heeft tot het einde gevochten als een leeuw, maar zijn tijd als nummer 9 uit de reeks volstaat niet (8'38"23). Rémi Schyns kwam na een slechte horde ten val, krabbelde overeind en haalde de finish nog, weliswaar in 9'21"85.

clock 12:04 12 uur 04. Pittomvils laat het liggen. Niels Pittomvils blijft in het polsstokspringen steken op 4,70 meter, terwijl hij normaal gezien vlot over 5 meter moet geraken. Hier laat hij heel wat punten liggen. . Pittomvils laat het liggen Niels Pittomvils blijft in het polsstokspringen steken op 4,70 meter, terwijl hij normaal gezien vlot over 5 meter moet geraken. Hier laat hij heel wat punten liggen.

clock 12:03 12 uur 03. Ola, de kaars van Schyns en Van de Velde dooft uit. Alweer geen feest voor de Belgen. Kris Meertens. Ola, de kaars van Schyns en Van de Velde dooft uit. Alweer geen feest voor de Belgen. Kris Meertens

clock 12:01 12 uur 01. De eerste reeks van de steeple was niet al te snel. Dat opent perspectieven voor Schyns en Van de Velde, die met een snelle verliezende tijd (of misschien zelfs top 5?) richting de finale kunnen. Halverwege de race ziet het er goed uit. . De eerste reeks van de steeple was niet al te snel. Dat opent perspectieven voor Schyns en Van de Velde, die met een snelle verliezende tijd (of misschien zelfs top 5?) richting de finale kunnen. Halverwege de race ziet het er goed uit.

clock 11:40 11 uur 40. Steeple met 2 Belgen. We maken ons op voor de reeksen van de 3.000 meter steeplechase bij de mannen. Top 5 en de snelste 5 verliezende tijden mogen naar de finale. In de tweede reeks komen met Rémi Schyns en Tim Van de Velde twee Belgen de piste op. . Steeple met 2 Belgen We maken ons op voor de reeksen van de 3.000 meter steeplechase bij de mannen. Top 5 en de snelste 5 verliezende tijden mogen naar de finale. In de tweede reeks komen met Rémi Schyns en Tim Van de Velde twee Belgen de piste op.

clock 11:37 11 uur 37. Stand tienkamp (7/10). 1. Simon Ehammer (Zwi) - 6230 2. Dario Dester (Ita) - 5972 3. Kai Kazmirek (Dui) - 5847 3. Sander Skotheim (Noo) - 5847 11. Niels Pittomvils - 5697 . Stand tienkamp (7/10) 1. Simon Ehammer (Zwi) - 6230

2. Dario Dester (Ita) - 5972

3. Kai Kazmirek (Dui) - 5847

3. Sander Skotheim (Noo) - 5847

11. Niels Pittomvils - 5697

clock 11:25 11 uur 25. Levenslijn voor titelverdediger Abele. Arthur Abele was vanwege een valse start op de horden gediskwalificeerd, waardoor hij een nieuwe titel op de tienkamp op zijn buik kon schrijven. Maar de Duitsers hebben protest aangetekend, waardoor Abele straks in zijn eentje tussendoor nog eens de 110m horden mag lopen. . Levenslijn voor titelverdediger Abele Arthur Abele was vanwege een valse start op de horden gediskwalificeerd, waardoor hij een nieuwe titel op de tienkamp op zijn buik kon schrijven. Maar de Duitsers hebben protest aangetekend, waardoor Abele straks in zijn eentje tussendoor nog eens de 110m horden mag lopen.

clock 11:11 11 uur 11. Een ontgoochelde Elise Vanderelst analyseert haar race. Een ontgoochelde Elise Vanderelst analyseert haar race

clock 11:10 11 uur 10. Ik had gehoopt hier revanche te nemen voor het WK, maar ik zat helaas in de 1e reeks en die ging te traag. Dat is altijd wat een loterij. Mijn EK en WK waren een ontgoocheling, maar ik probeer het positieve te onthouden: ik loop mijn PR dit jaar, ondanks dat ik iets meer op mijn studie heb gefocust. Ik ben nog jong, er komen nog kampioenschappen. Elise Vanderelst (geen finale 1500m). Ik had gehoopt hier revanche te nemen voor het WK, maar ik zat helaas in de 1e reeks en die ging te traag. Dat is altijd wat een loterij. Mijn EK en WK waren een ontgoocheling, maar ik probeer het positieve te onthouden: ik loop mijn PR dit jaar, ondanks dat ik iets meer op mijn studie heb gefocust. Ik ben nog jong, er komen nog kampioenschappen. Elise Vanderelst (geen finale 1500m)

clock 11:03 11 uur 03. Spanjaard Lopez wint het snelwandelen. Miguel Angel Lopez, niet de wielrenner uiteraard, wint de 35 kilometer snelwandelen. Hij had bijna 2 minuten voorsprong op de Duitser Christopher Linke. Brons was voor de Italiaan Giupponi. Bij de vrouwen is de Griekse Ntrismpioti onbedreigd op weg naar het goud. . Spanjaard Lopez wint het snelwandelen Miguel Angel Lopez, niet de wielrenner uiteraard, wint de 35 kilometer snelwandelen. Hij had bijna 2 minuten voorsprong op de Duitser Christopher Linke. Brons was voor de Italiaan Giupponi.



Bij de vrouwen is de Griekse Ntrismpioti onbedreigd op weg naar het goud.

clock 10:35 10 uur 35. Bekijk de reeks 1500m van Vanderelst. Bekijk de reeks 1500m van Vanderelst

clock 10:33 10 uur 33. Vanderelst ligt eruit. Elise Vanderelst, toch de Europese kampioene indoor, mag niet naar de finale. De 4 verliezende tijden komen allemaal uit de veel snellere tweede reeks. "Het zomerseizoen van Vanderelst is, na haar matige WK, toch wat mislukt", vindt Marc Willems. . Vanderelst ligt eruit Elise Vanderelst, toch de Europese kampioene indoor, mag niet naar de finale. De 4 verliezende tijden komen allemaal uit de veel snellere tweede reeks. "Het zomerseizoen van Vanderelst is, na haar matige WK, toch wat mislukt", vindt Marc Willems.

clock 10:31 10 uur 31. Ze gaan heel snel in de tweede reeks. Ik denk niet dat er een finale voor Vanderelst zal inzitten. Marc Willems. Ze gaan heel snel in de tweede reeks. Ik denk niet dat er een finale voor Vanderelst zal inzitten. Marc Willems

clock 10:25 10 uur 25. Sterk werk van Pittomvils. Niels Pittomvils doet er nog een schepje bovenop bij zijn laatste worp: 46,77 meter is slechts een halve meter onder zijn persoonlijk record. Met 803 punten erbij komt hij na 7 van de 10 onderdelen op 5697 punten. We weten pas na de prestaties van de tweede groep op welke plaats hij daarmee terechtkomt. Komt hij de top 10 binnen? . Sterk werk van Pittomvils Niels Pittomvils doet er nog een schepje bovenop bij zijn laatste worp: 46,77 meter is slechts een halve meter onder zijn persoonlijk record. Met 803 punten erbij komt hij na 7 van de 10 onderdelen op 5697 punten. We weten pas na de prestaties van de tweede groep op welke plaats hij daarmee terechtkomt. Komt hij de top 10 binnen?

clock 10:19 10 uur 19. Afwachten voor Vanderelst. Elise Vanderelst wordt uiteindelijk 7e in haar reeks van de 1500 meter. Daarmee heeft ze momenteel de 3e verliezende tijd (4'07"62). Ze moet hopen dat het in de tweede reeks niet té snel gaat. Bang afwachten dus. . Afwachten voor Vanderelst Elise Vanderelst wordt uiteindelijk 7e in haar reeks van de 1500 meter. Daarmee heeft ze momenteel de 3e verliezende tijd (4'07"62). Ze moet hopen dat het in de tweede reeks niet té snel gaat. Bang afwachten dus.

clock 10:19 10 uur 19. Elise Vanderelst zakt wat weg, vlak voor het ingaan van de laatste ronde. Top 4 zal moeilijk worden. . Elise Vanderelst zakt wat weg, vlak voor het ingaan van de laatste ronde. Top 4 zal moeilijk worden.

clock 10:17 10 uur 17. Pittomvils verbetert zich. Met zijn tweede worp doet Niels Pittomvils bijna 3 meter beter: 44,97 meter levert hem voorlopig 766 punten op. Maar hij heeft nog één poging. . Pittomvils verbetert zich Met zijn tweede worp doet Niels Pittomvils bijna 3 meter beter: 44,97 meter levert hem voorlopig 766 punten op. Maar hij heeft nog één poging.

clock 10:16 10 uur 16. Het wordt niet evident voor Elise Vanderelst. Marc Willems. Het wordt niet evident voor Elise Vanderelst. Marc Willems

clock 10:15 10 uur 15. 1500 meter met Elise Vanderelst. Met Elise Vanderelst komt een nieuwe Belgische in actie in München. Ze moet in de top 4 eindigen in haar reeks of bij de beste 4 verliezende tijden over de 2 reeksen. . 1500 meter met Elise Vanderelst Met Elise Vanderelst komt een nieuwe Belgische in actie in München. Ze moet in de top 4 eindigen in haar reeks of bij de beste 4 verliezende tijden over de 2 reeksen.