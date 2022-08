Ghys/Van Den Bossche pakken BRONS in ploegkoers, België sluit EK op piste af met 5 medailles

De slotdag van het EK baanwielrennen in München stond vooral in teken van de afsluitende ploegkoersen, het spektakelnummer op de piste. Voor de Belgen was het ook uitkijken naar de prestatie van Nicky Degrendele in de keirin. De wereldkampioene van 2018 is terug na een moeilijke periode en hoopte voorzichtig op een medaille.

Degrendele toonde zich in de reeksen en werd 2e, in de halve finale deed ze nog beter en snelde ze naar winst. Ze kon met ambitie in de finale starten, maar daar kon de 25-jarige renster haar ambitie nét niet waarmaken. Ze strandde op een zucht van brons, de teleurstelling ruimde later wel plaats voor trots. Degrendele is terug.

De ploegkoers moest dan maar een vijfde Belgische medaille op de piste opleveren. Katrijn De Clercq en Marith Vanhove speelden bij de vrouwen een figurantenrol, Robbe Ghys en Fabio Van Den Bossche waren wél kanshebbers met stip op eremetaal.

De Belgen toonden zich vanaf het startschot en mengden zich meteen in de strijd om de punten. Het Duitse duo Kluge/Reinhardt domineerde de openingsfase en zou dat ook de hele race doen. Zij zouden het goud grijpen.

Ghys en Van Den Bossche koersten attractief en probeerden enkele keren een bonusronde te pakken op hun rechtstreekse concurrenten. Dat plan mislukte, maar onderweg sprokkelden ze wel genoeg punten om zich te verzekeren van het podium.