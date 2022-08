Egan Bernal keert na half jaar terug in peloton in Ronde van Denemarken

Egan Bernal botste eind januari op training in Colombia tegen een stilstaande bus. Daarbij brak hij onder meer 11 ribben, 2 wervels een dijbeen en een knieschijf, zijn beide longen werden ook doorboord.



Er werd zelfs even gevreesd voor een permanente verlamming, maar Bernal kroop door het oog van de naald. In mei sloot hij deelname aan een wedstrijd nog uit, maar bijna zeven maanden na zijn zware val is het moment toch aangebroken.



Ineos Grenadiers heeft Bernal toegevoegd aan zijn selectie voor de Ronde van Denemarken, die morgen start. "Na alles wat er is gebeurd, is dit het moment waarop ik heb gewacht: opnieuw koersen met mijn ploegmaats", vertelt Bernal.

"Ik kan niet genoeg benadrukken hoe zwaar de voorbije maanden zijn geweest, zowel mentaal als fysiek. Die dag en de weg die ik sindsdien heb afgelegd, zullen voor altijd een deel zijn van mij. Zoiets vergeet je nooit."

"Net zoals de steun van mijn familie, vriendin, mijn ploeg en fans. In tijden van nood moeten we leunen op elkaar en dit jaar was voor mij echt een tijd van nood. Ik kan iedereen die er voor me was, niet genoeg bedanken. Die steun was van onschatbare waarde om me te motiveren elke dag hard te werken voor mijn terugkeer."