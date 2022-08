Vierde wereldtitel in MXGP is een feit: ook dit seizoen staat er geen maat op Tim Gajser

De Nederlander Brian Bogers (Husqvarna) won de eerste reeks voor Coldenhoff (Yamaha) en de Fransman Maxime Renaux (Yamaha). Tim Gajser (Honda) eindigde pas zesde, Brent van doninck (Yamaha) werd zevende, Jeremy Van Horebeek (Beta) reed naar de tiende plaats.

In de tweede reeks won Coldenhoff voor de Zwitser Jeremy Seewer (Yamaha) en Maxime Renaux. Brent Van doninck eindigde knap vijfde in de eindstand, na een vierde tijd in de tweede reeks. Jeremy Van Horebeek, 23e in de tweede reeks, klasseerde zich als dertiende in de eindstand.

Gajser kwam pas als zevende over de finish, maar zijn zesde plaats in de eindstand van de GP van Finland was voldoende voor een feestje. Jeremy Seewer werd wel tweede in de GP, maar het verschil van 104 punten in de WK-stand is niet meer te overbruggen met nog maar twee GP's op het programma (en 100 punten te verdienen).

"Ik ben sprakeloos. Een wereldtitel is geweldig, maar vijf is echt onbeschrijfelijk (Gajser won vier wereldtitels in de MXGP en een in de MX2). Ik was een beetje nerveus en had het daardoor wat moeilijk, maar ik ben blij dat het gelukt is. Bedankt aan iedereen. Ik ben echt super blij."