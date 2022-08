Rosius en pijlsnelle Nkansa naar halve finales 100 meter, Pittomvils voorlopig 13e

De ochtendsessie van de eerste dag op het EK atletiek is hierbij afgelopen. Om 18.30 uur begint Niels Pittomvils er opnieuw aan, met het hoogspringen. Later op de avond zijn er de reeksen van de 400 meter, bij de mannen en vrouwen, en de reeksen van de 1.500 meter, met daarbij 3 Belgen.

Niels Pittomvils staat met de rug tegen de muur, want bij zijn tweede sprong laat hij een nulsprong noteren. Hij moet bij zijn laatste poging echt een stuk verder of hij kan een mooi resultaat op deze tienkamp stilaan vergeten.

clock 11:09

11 uur 09. Rosius in de wachtkamer. Rani Rosius legt haar 100 meter af in 11"47 en daarmee is ze 1 honderdste te traag om rechtstreeks naar de halve finales door te stromen. De snelste 3 verliezende tijden mogen ook nog mee, maar daarvoor met Rosius dus nog even wachten. .