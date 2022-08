Milan-coach Pioli tevreden over debuut De Ketelaere: "Intelligente speler"

"Ik verwacht dat hij volgende week weer speelminuten krijgt en dan kan er zelfs een eerste basisplaats inzitten in de volgende thuismatch tegen Bologna. Het was een aangename kennismaking met San Siro."

Alle ogen - ook die van de Italiaanse voetbalanalisten - waren op De Ketelaere gericht, maar dat leek hem niet te deren. "Hij speelde direct en bracht Olivier Giroud meermaals goed in stelling", zag ook Luca Bianchin, analist bij de Gazzetta dello Sport. "Dat had een goal kunnen opleveren."

Charles De Ketelaere kreeg gisteren in minuut 71 zijn eerste speelkans in de Serie A tegen Udinese en greep die met beide handen. De Rode Duivel speelde met durf en kon bij zijn debuut zelfs bijna een doelpunt vieren.

Ook coach Stefano Pioli was gecharmeerd door het debuut van De Ketelaere, maar ziet ook wel nog enkele werkpunten. "De eerste indrukken waren heel positief", zei hij. "De Ketelaere is een intelligente speler. Hij leest het spel goed en anticipeert."

"Het was een bijzondere zomer en hij beschikt nog niet over de beste conditie. Wellicht was hij het in Brugge meer gewoon om alleen tussen de lijnen te spelen, maar wij proberen met meer spelers die ruimte in te palmen."

"Over zijn talent zijn er geen twijfels, maar hij komt van een andere competitie en zal tijd nodig hebben om dit voetbal te begrijpen."

Volgende week zondag trekt AC Milan naar Atalanta. Afwachten of De Ketelaere ook daar een kans krijgt.